ОБНОВЕНА Валяците (Перник) са носители на Купата на България по ръгби 15

Атанас Василев
Валяците (Перник) спечелиха Купата на България по ръгби. Снимка: фейсбук-страница Valqcite Pernik
Шанхай,  
26.10.2025 16:10 | ОБНОВЕНА 26.10.2025 17:00
 (БТА)

Валяците (Перник) спечелиха Купата на България по ръгби, след като на финала победи Локомотив (София) с 19:13 (7:10). Срещата съвпадна с юбилейната 70-а годишнина от началото на ръгби-спорта в България, а Локомотив (София) е първият клуб, който е започнал да го практикува.

Срещата, която се игра на стадион “Локомотив“, премина през много обрати и емоции, а крайният победител беше решен буквално четири секунди преди края.

Локомотив (София) поведе с 10:0 в началото на срещата, но малко по малко перничани започнаха да се връщат в мача и на полувремето бяха стопили пасива си на три точки – 7:10.

Перничани продължиха да търсят обрат и в 62-ата минута бяха намалили още – 12:13, като дори се почувстваха ощетени от съдията заради незачетено точно есе, според тях.

След това в последните минути Валяците натиснаха, пренесоха играта почти постоянно пред точковото поле на Локомотив. Четири секунди преди да изтекат 80-те минути те успяха хитро да прокарат топката и да обърнат на 17:13. А последвалото точно изпълнено есе просто затвърди успеха им на 19:13. В оставащите малко над 90 секунди локомотивци имаха шанс за една атака, от която не произлезе нищо.

По пътя си до трофея Валяците отстраниха отбора на НСА на полуфинала.

70-ата годишнина от влизането на ръгби спорта в България беше отбелязано също така и от турнир за деца до 14 години, който се проведе пак на стадион Локомотив по-рано днес.

/АВ/

