Трудова борса в Разград ще срещне работодатели с безработни. Инициативата ще е на 27 октомври, понеделник, в конферентната зала на хотел „Централ“, съобщи за БТА Виолета Рангелова, директор на Бюрото по труда в Разград, което е организатор.

Целта на събитието е предоставяне на платформа за директен контакт между работодателите и търсещите работа, чрез насърчаване на диалога и обмена на информация, относно актуалните възможности на пазара на труда. Срещата ще бъде официално открита в 10:30 ч. от директора на Дирекция „Бюро по труда“ Виолета Рангелова. След кратка презентация, изготвена от трудовата институция, посетителите ще се запознаят с дейността на отделните работодатели, свободните работни места, политиката в областта на трудовите правоотношения. Присъстващите ще имат възможност да получат информация и относно действащите програми и проекти за осигуряване на обучения и субсидирана заетост.

„За всички нас, служителите на Бюрото по труда, е от важно значение обществото да ни има доверие, да знае, че сме тези, които съдействаме в търсенето и намирането на най-подходящата работа за всеки един, който е в нужда“, заяви Рангелова. Тя отправи покана към търсещите работа и работодателите, търсещи служители, да станат част от трудовата борса.

Това е втората инициатива, която се организира в Разград през тази година. Първата беше през юни и привлече близо 80 души – млади специалисти, дългосрочно безработни, както и хора, които търсят ново професионално предизвикателство.

През годината Бюрото по труда в Разград организира и други събития, насочени към работодатели, безработни и млади хора, сред които Ден на работодателя, Ден на отворените врати и информационни дни.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката „Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.