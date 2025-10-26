Еберл: Байерн е „активен на пазара“, но не потвърждава интереса си към Гехи

Байерн Мюнхен се готви за лятното напускане на защитника Дайот Упамекано, а централният защитник на Англия и Кристъл Палас Марк Гехи може да бъде кандидат за негов заместник при баварците, съобщава Sky TV. Източникът съобщава, че членът на борда на германците отговарящ за спорта, Макс Еберл преди няколко дни се е срещнал с агента на Гехи, чийто договор с Кристъл Палас изтича след края на сезона.

Еберл не потвърди това преди мача на Байерн срещу Борусия Мьонхенгладбах (3:0) в събота, но каза, че обмислят възможностите си, тъй като Упамекано все още не е подновил договора си след края на сезона.

„Нашата ясна цел е да подновим договора си с Упамекано. Ако това не се получи, трябва да сте подготвени. Би било глупаво, ако не го направим. Не потвърждавам нищо, но сме активни на пазара“, каза Еберл.

Гехи почти беше осъществил трансфер в Ливърпул на 1 септември, но Палас наложи вето на сделката в последния момент. Мениджърът Оливър Гласнер обяви, че Гехи е заявил пред ръководството на Палас, че няма да поднови договора си.

Упамекано, за когото се съобщава, че е търсен от няколко топ клуба, може да не е единственият централен защитник с несигурно бъдеще за Байерн, тъй като Мин-джае Ким също е свързван с напускане.

Това допълнително подхрани спекулациите, че бавараците може да се обърнат към германския играч Нико Шлотербек от Борусия Дортмунд, за да играе заедно с Йонатан Та, както в последните два мача на националния отбор.