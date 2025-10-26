Подробно търсене

Убедителни победи за Бяла и Етър 64 в женското хандбално първенство на България

Димитър Вельов
снимка: БТА, архив
София,  
26.10.2025 16:26
 (БТА)

Срещи от втория кръг на първенството на България по хандбал за жени:

Бяла - Свиленград                                 - 46:19 (22:8)
Етър 64 - Спортист-Кремиковци 2018 - 40:20 (22:7)
Академик ПУ - Сливница                      - 26:28 (12:13)

Защитаващият титлата си Бяла постигна убедителна домакинска победа над Свиленград с 46:19 (22:8) в среща от втория кръг на женското първенство на България по хандбал.

Двубоят беше повторение на Суперфинала за титлата от миналия сезон, но  шампионките доминираха през цялата среща и не дадоха особени шансове на съперничките.

Етър 64 също записа категорична победа над гостуващия Спортист-Кремиковци 2018 с 40:20 (22:7).

Така Бяла и Етър са лидери в подреждането с пълен актив от по 4 точки.

Сливница заслужи първи 2 точки за сезона след труден успех при гостуването си на Академик ПУ с 28:26 (13:12) в равностоен двубой.

