Убедителни победи за Бяла и Етър 64 в женското хандбално първенство на България

Срещи от втория кръг на първенството на България по хандбал за жени:



Бяла - Свиленград - 46:19 (22:8)

Етър 64 - Спортист-Кремиковци 2018 - 40:20 (22:7)

Академик ПУ - Сливница - 26:28 (12:13)



Защитаващият титлата си Бяла постигна убедителна домакинска победа над Свиленград с 46:19 (22:8) в среща от втория кръг на женското първенство на България по хандбал.



Двубоят беше повторение на Суперфинала за титлата от миналия сезон, но шампионките доминираха през цялата среща и не дадоха особени шансове на съперничките.



Етър 64 също записа категорична победа над гостуващия Спортист-Кремиковци 2018 с 40:20 (22:7).



Така Бяла и Етър са лидери в подреждането с пълен актив от по 4 точки.



Сливница заслужи първи 2 точки за сезона след труден успех при гостуването си на Академик ПУ с 28:26 (13:12) в равностоен двубой.