Атанас Василев
Пирин (Благоевград) и Етър (В. Търново) не успяха да се победят в последната среща от 13-ия кръг във Втора лига
Снимка: Красимир Николов/БТА (ПК)
София,  
26.10.2025 16:26
 (БТА)

Пирин (Благоевград) и Етър (В. Търново) завършиха 1:1 в среща от 13-ия кръг на Втора лига, като двата отбора стигнаха до головете в рамките на 20 минути през втората част.

Пиринци имаха инициативата през по-голямата част от мача, пропуснаха няколко възможности преди почивката, но в 55-ата минута откриха резултата. Марио Ивов се разписа на задна греда, след като завърши точно пробив и пас на Борис Иванов.

В 75-ата минута Пламен Цончев от Етър се измъкна от високо построената защита на домакините и прати топката в мрежата.

Пирин е на 7-о място в класирането със 17 точки, а Етър е 12-и вече с 12 и се изравни с Черноморец (Бургас), с който играе в следващия си мач.

Първенство на България по футбол, мачове от 13-ия кръг във Втора футболна лига:
Пирин Благоевград - Етър        1:1 (0:0)
Голмайстори: 1:0 Марио Ивов 55, 1:1 Пламен Цончев 75
     
Лудогорец II (Разград)		почива

от петък:
ЦСКА II - Фратрия               1:0
Спартак Плевен - Янтра          1:2
Дунав Русе - Спортист Своге     4:0

от събота:
Беласица - Марек                    0:1 (0:1)
Голмайстор: Илия Димитров 16
 
Черноморец - Хебър                  1:1 (1:0)
Локомотив Горна Оряховица - Миньор Перник   3:1 (2:0)

Вихрен Сандански - Севлиево         5:1 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Веселин Любомиров 15, 2:0 Ивайло Климентов 52, 
3:0 Лео Пимента 55, 4:0 Даниел Пехливанов 61, 5:0 Лео Пимента 74, 5:1 Стелиян Добрев 83

        временно класиране:
 1. Дунав (Русе)                12  10   2   0   27:4    32 точки
 2. Фратрия (Бенковски)         12   9   1   2   23:9    28
 3. Янтра 2019 (Габрово)        12   8   4   0   17:7    28
 4. Вихрен (Сандански)          13   8   2   3   22:15   26
 5. ЦСКА II (София)             13   6   3   4   23:15   21
 6. Локомотив (Горна Оряховица) 13   5   5   3   15:12   20
 7. Пирин (Благоевград)         12   5   2   5   19:17   17
 8. Хебър 1918 (Пазарджик)      12   4   4   4   18:19   16
 9. Лудогорец II (Разград)      12   4   1   7   15:21   13
10. Миньор (Перник)             12   3   4   5   14:16   13
11. Черноморец 1919 (Бургас)    12   2   6   4   12:15   12
12. Етър (Велико Търново)       12   2   6   4   10:14   12
13. Марек (Дупница)             12   2   5   5    7:13   11
14. Севлиево (Севлиево)         12   2   4   6    9:16   10
15. Спортист 2009 (Своге)       12   2   4   6    9:22   10
16. Спартак (Плевен)            13   2   3   8   10:19    9 
17. Беласица (Петрич)           12   0   4   8    3:19    4

/АВ/

