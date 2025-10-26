Пирин (Благоевград) и Етър (В. Търново) не успяха да се победят в последната среща от 13-ия кръг във Втора лига

Пирин (Благоевград) и Етър (В. Търново) завършиха 1:1 в среща от 13-ия кръг на Втора лига, като двата отбора стигнаха до головете в рамките на 20 минути през втората част.

Пиринци имаха инициативата през по-голямата част от мача, пропуснаха няколко възможности преди почивката, но в 55-ата минута откриха резултата. Марио Ивов се разписа на задна греда, след като завърши точно пробив и пас на Борис Иванов.

В 75-ата минута Пламен Цончев от Етър се измъкна от високо построената защита на домакините и прати топката в мрежата.

Пирин е на 7-о място в класирането със 17 точки, а Етър е 12-и вече с 12 и се изравни с Черноморец (Бургас), с който играе в следващия си мач.

Първенство на България по футбол, мачове от 13-ия кръг във Втора футболна лига: Пирин Благоевград - Етър 1:1 (0:0) Голмайстори: 1:0 Марио Ивов 55, 1:1 Пламен Цончев 75 Лудогорец II (Разград) почива от петък: ЦСКА II - Фратрия 1:0 Спартак Плевен - Янтра 1:2 Дунав Русе - Спортист Своге 4:0 от събота: Беласица - Марек 0:1 (0:1) Голмайстор: Илия Димитров 16 Черноморец - Хебър 1:1 (1:0) Локомотив Горна Оряховица - Миньор Перник 3:1 (2:0) Вихрен Сандански - Севлиево 5:1 (1:0) Голмайстори: 1:0 Веселин Любомиров 15, 2:0 Ивайло Климентов 52, 3:0 Лео Пимента 55, 4:0 Даниел Пехливанов 61, 5:0 Лео Пимента 74, 5:1 Стелиян Добрев 83 временно класиране: 1. Дунав (Русе) 12 10 2 0 27:4 32 точки 2. Фратрия (Бенковски) 12 9 1 2 23:9 28 3. Янтра 2019 (Габрово) 12 8 4 0 17:7 28 4. Вихрен (Сандански) 13 8 2 3 22:15 26 5. ЦСКА II (София) 13 6 3 4 23:15 21 6. Локомотив (Горна Оряховица) 13 5 5 3 15:12 20 7. Пирин (Благоевград) 12 5 2 5 19:17 17 8. Хебър 1918 (Пазарджик) 12 4 4 4 18:19 16 9. Лудогорец II (Разград) 12 4 1 7 15:21 13 10. Миньор (Перник) 12 3 4 5 14:16 13 11. Черноморец 1919 (Бургас) 12 2 6 4 12:15 12 12. Етър (Велико Търново) 12 2 6 4 10:14 12 13. Марек (Дупница) 12 2 5 5 7:13 11 14. Севлиево (Севлиево) 12 2 4 6 9:16 10 15. Спортист 2009 (Своге) 12 2 4 6 9:22 10 16. Спартак (Плевен) 13 2 3 8 10:19 9 17. Беласица (Петрич) 12 0 4 8 3:19 4