Петият том на „Великите европейци" на Пламен Асенов ще бъде представен в София.
София,  
26.10.2025 16:00
Последният, пети том на „Великите европейци“ на Пламен Асенов ще има посмъртна премиера в София. Събитието ще се проведе на 28 октомври в литературния клуб на Столичната библиотека, съобщават организаторите.

В изданието са включени великите европейци от Хераклит до Андрю Лойд Уебър през погледа на Георги Ангелов, Едвин Сугарев и художника Александър Гьошев.

Както БТА писа, Пламен Асенов – журналист и писател, почина неочаквано на 23 май 2024 г. „Великите европейци“ е поредица радио портрети на значими фигури от европейската история, политика, наука, изкуство, култура, социален живот, която премина в книжен формат. 

