Бойчо Попов
Китай ще отложи с година правилата за редкоземните елементи и ще възобнови покупките на американска соя, заяви Скот Бесънт
Финансовият министър на САЩ Скот Бесънт. Снимка: AP/Evan Vucci, архив
Куала Лумпур,  
26.10.2025 16:56
Китай ще забави с една година въвеждането на разширения лицензионен режим за износа на редкоземни елементи и ще възобнови значителните покупки на американска соя в продължение на години, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт, цитиран от Ройтерс.

Изявлението му бе направено днес след двудневните търговски преговори между делегации на двете страни в Малайзия. Според Бесънт Пекин е поел ангажимент да преразгледа новите регулации за редкоземните суровини преди влизането им в сила.

В интервю за телевизия Си Би Ес Бесънт подчерта, че покупките на соя от Китай "ще бъдат значителни". По думите му, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският държавен глава Си Цзинпин обявят официално новото търговско споразумение следващия четвъртък, американските фермери "ще се чувстват много добре от това, което се случва както за този сезон, така и за следващите сезони в продължение на няколко години".

В друго свое интервю - за Ей Би Ес, министърът заяви, че в хода на преговорите са били изгладени и последните детайли по сделката за прехвърляне на собствеността на китайското приложение за кратки видеоклипове "ТикТок" (TikTok) под контрола на американски инвеститори.

"Президентите Тръмп и Си ще могат да консумират сделката през следващата седмица", каза Бесънт.

