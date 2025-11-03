Купувачи от Китай увеличават поръчките на бразилска соя заради по-ниски цени от тези в САЩ

Китайските вносители на соя увеличават покупките на товари от Бразилия през последните дни, предаде ДПА. Това се случва след като цените в Южна Америка поевтиняха на фона на очакванията, че евентуално търговско споразумение между Пекин и Вашингтон ще позволи възобновяването на продажбите на американска соя към Китай - най-големия световен вносител на маслодайни култури.

Купувачите са резервирали по 10 товара бразилска соя за доставка през декември и допълнителни 10 товара за периода март–юли, като цените от южноамериканската държава вече са по-ниски от тези от САЩ, съобщават двама източници от търговските среди.

"Бразилската соя вече е по-евтина от тази, изнасяна от Мексиканския залив и купувачите се възползват от възможността да резервират товари", казва търговец от международна компания, която управлява маслодайни преработвателни заводи в Китай, като допълва, че "от миналата седмица се наблюдава повишено търсене на соя от Бразилия".