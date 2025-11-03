Подробно търсене

Купувачи от Китай увеличават поръчките на бразилска соя заради по-ниски цени от тези в САЩ

Марин Милков
Снимка: AP/Ettore Chiereguini
Сингапур/Пекин,  
03.11.2025 14:24
 (БТА)

Китайските вносители на соя увеличават покупките на товари от Бразилия през последните дни, предаде ДПА. Това се случва след като цените в Южна Америка поевтиняха на фона на очакванията, че евентуално търговско споразумение между Пекин и Вашингтон ще позволи възобновяването на продажбите на американска соя към Китай - най-големия световен вносител на маслодайни култури.

Купувачите са резервирали по 10 товара бразилска соя за доставка през декември и допълнителни 10 товара за периода март–юли, като цените от южноамериканската държава вече са по-ниски от тези от САЩ, съобщават двама източници от търговските среди. 

"Бразилската соя вече е по-евтина от тази, изнасяна от Мексиканския залив и купувачите се възползват от възможността да резервират товари", казва търговец от международна компания, която управлява маслодайни преработвателни заводи в Китай, като допълва, че "от миналата седмица се наблюдава повишено търсене на соя от Бразилия".

Свързани новини

26.10.2025 16:56

Китай ще отложи с година правилата за редкоземните елементи и ще възобнови покупките на американска соя, заяви Скот Бесънт

Китай ще забави с една година въвеждането на разширения лицензионен режим за износа на редкоземни елементи и ще възобнови значителните покупки на американска соя в продължение на години, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт, цитиран от
20.10.2025 11:29

За първи път от седем години през септември Китай не е внесъл нито един тон американска соя, сочат митнически данни

Китай не е внесъл нито един тон соя от Съединените щати през септември - за първи път от ноември 2018 година. В същото време вносът от Южна Америка се е увеличил рязко спрямо година по-рано, тъй като китайските купувачи избягват американските стоки
29.08.2025 18:27

Китай увеличава покупките на соя от Аржентина и Уругвай на фона на търговската война със САЩ, пише Ройтерс

Китайските вносители на соя засилват покупките си от Аржентина и Уругвай през следващата година, за да запълнят недостига, причинен от липсата на американски доставки, докато търговската война между Вашингтон и Пекин продължава, информира Ройтерс,

