Марин Милков
Китай е закупил най-малко 10 пратки американска соя след телефонен разговор между Доналд Тръмп и Си Цзинпин, съобщава Ройтерс
Снимка: AP/Charlie Neibergall
Пекин/Сингапур,  
26.11.2025 10:39
 (БТА)

Китай е закупил най-малко 10 пратки американска соя на стойност приблизително 300 млн. долара по договори, подписани вчера, ден след като президентите Доналд Тръмп и Си Цзинпин проведоха телефонен разговор, предаде Ройтерс, позовавайки се на информирани източници.

Закупуването на необичайно големи количества продължава ръста в китайските покупки след последното затопляне на търговските отношения между САЩ и Китай. Американският президент Доналд Тръмп определи отношенията с Китай като „изключително силни“ след разговора си с китайския президент Си Цзинпин в понеделник.

Китай е закупил около 12 пратки, според един от източниците, докато друг оцени количеството между 10 и 15, като всяка една от тези пратки е приблизително 60 000–65 000 метрични тона.

Всички пратки са планирани за доставка през януари от пристанищата на американския бряг на Мексиканския залив и от пристанищата в северозападната част на Тихия океан на САЩ, посочват източниците.

Покупките се осъществяват въпреки че американската соя е по-скъпа от бразилските доставки.

Китай, който в продължение на месеци до голяма степен избягваше американската соя заради напрегнатия търговски спор между Вашингтон и Пекин, увеличи покупките си след разговорите между лидерите на двете държави в края на октомври в Южна Корея.

Държавният китайски търговец на зърно „КОФКО“ (COFCO) води покупките, като е резервирал близо 2 милиона тона американска соя от края на октомври, според данни на Министерството на земеделието на САЩ (USDA).

Последните сделки обаче все още са значително под обявените от Белия дом 12 милиона тона.

Все пак американският финансов министър Скот Бесънт заяви вчера, че китайските покупки на американска соя са „точно по график“, позовавайки се на споразумение, в което пише, че Пекин ще закупи 87,5 милиона тона от маслодайната култура, произведена в САЩ, през следващите три години и половина.

Към 11:07 на 26.11.2025 Новините от днес

