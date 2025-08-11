Доналд Тръмп се надява Китай да учетвори вноса на американска соя

Президентът Доналд Тръмп заяви, че се надява Китай да увеличи четири пъти поръчките си на соя от САЩ, добавяйки, че това е "начин за значително намаляване" на търговския дефицит на страната му при търговията с Пекин, предаде Ройтерс.

"Китай е обезпокоен от недостига на соя. Нашите страхотни фермери произвеждат най-добрата соя. Надявам се Китай бързо да учетвори поръчките си на соя. Това е и начин значително да намалее търговският дефицит с Китай", написа в социалната мрежа "Трут соушъл" (Truth Social) американският държавен глава.

През май Пекин и Вашингтон се отказаха от налагането на мита в размер на 145 на сто за китайски стоки в САЩ и от 125 на сто на американски продукти в Китай. 90-дневната пауза беше удължена до 12 август, но администрацията на Тръмп намекна, че крайният срок може да бъде удължен допълнително.

Китай е потребител на над 60 процента от световния износ на соя и внася маслодайната култура предимно от Бразилия и САЩ.

Миналата година Китай е внесъл приблизително 105 милиона метрични тона соя, като малко под една четвърт от нея е доставена от САЩ, а останалата част - от Бразилия.

Най-активно търгувания фючърс на соята на Чикагската фондова борса се повиши с 2,13 процента до 10,08 долара за бушел към 07:46 часа българско време.