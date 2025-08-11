Подробно търсене

Доналд Тръмп се надява Китай да учетвори вноса на американска соя

Илиян Цвейн
Доналд Тръмп се надява Китай да учетвори вноса на американска соя
Доналд Тръмп се надява Китай да учетвори вноса на американска соя
Снимка: AP/Charlie Neibergall
Вашингтон,  
11.08.2025 09:33
 (БТА)

Президентът Доналд Тръмп заяви, че се надява Китай да увеличи четири пъти поръчките си на соя от САЩ, добавяйки, че това е "начин за значително намаляване" на търговския дефицит на страната му при търговията с Пекин, предаде Ройтерс.

"Китай е обезпокоен от недостига на соя. Нашите страхотни фермери произвеждат най-добрата соя. Надявам се Китай бързо да учетвори поръчките си на соя. Това е и начин значително да намалее търговският дефицит с Китай", написа в социалната мрежа "Трут соушъл" (Truth Social) американският държавен глава.

През май Пекин и Вашингтон се отказаха от налагането на мита в размер на 145 на сто за китайски стоки в САЩ и от 125 на сто на американски продукти в Китай. 90-дневната пауза беше удължена до 12 август, но администрацията на Тръмп намекна, че крайният срок може да бъде удължен допълнително.

Китай е потребител на над 60 процента от световния износ на соя и внася маслодайната култура предимно от Бразилия и САЩ.

Миналата година Китай е внесъл приблизително 105 милиона метрични тона соя, като малко под една четвърт от нея е доставена от САЩ, а останалата част - от Бразилия.

Най-активно търгувания фючърс на соята на Чикагската фондова борса се повиши с 2,13 процента до 10,08 долара за бушел към 07:46 часа българско време.

/ИЦ/

Свързани новини

29.07.2025 19:56

Преговорите между САЩ и Китай в Стокхолм приключиха без пробив, митническото примирие се удължава

Американските и китайските високопоставени представители приключиха двудневните преговори в Стокхолм днес, предаде Ройтерс. Преговорите, целящи разрешаване на дългогодишни икономически спорове и намаляване на търговското напрежение между двете
28.07.2025 16:53

Високопоставени търговски представители от Китай и САЩ пристигнаха в Стокхолм за нов кръг търговски преговори

Високопоставени търговски представители на САЩ и Китай пристигнаха днес в Стокхолм за нов кръг преговори в опит да бъде облекчено търговското напрежение между двете водещи световни икономики, предаде Асошиейтед прес. Министърът на финансите на САЩ
14.07.2025 10:23

Китайският износ e нараснал с 5,8 на сто през юни при скок на поръчките след отсрочката за митата

Износът на Китай е ускорил темпа си на растеж през юни, след като отлагането на американските мита е довело до скок на поръчките от компании и потребители преди крайния срок през август, предаде Асошиейтед прес. Експортът се е увеличил с 5,8 на сто

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:32 на 11.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация