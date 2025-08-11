Подробно търсене

Търговските преговори с Пекин се развиват добре, заяви Тръмп

Марин Милков
Търговските преговори с Пекин се развиват добре, заяви Тръмп
Търговските преговори с Пекин се развиват добре, заяви Тръмп
Снимка: AP/Mark Schiefelbein
Вашингтон,  
11.08.2025 19:38
 (БТА)

Часове преди изтичането на отсрочката за влизането в сила на по-високи мита за внос от Китай в САЩ, президентът Доналд Тръмп заяви, че търговските преговори с Пекин се развиват "доста добре", предаде Франс прес.

"Ще видим какво ще се случи. (...) Отношенията между президента Си (Цзинпин) и мен са много добри", каза държавният глава пред репортери от Белия дом.

През май Пекин и Вашингтон се отказаха от налагането на мита в размер на 145 на сто за китайски стоки в САЩ и от 125 на сто на американски продукти в Китай. 90-дневната пауза беше удължена до 12 август, но администрацията на Тръмп намекна, че крайният срок може да бъде удължен допълнително, припомня АФП.

Междувременно по-рано днес Пекин изрази надежда, че САЩ ще се опитат да постигнат "положителни" търговски резултати, обяви китайското външно министерство.

"Надяваме се, че САЩ ще работят с Китай, за да зачитат договореностите, постигнати по време на телефонния разговор между двамата държавни глави... и ще се стремят към положителни резултати, основани на равенство, взаимно уважение и взаимна полза', заяви Лин Цзян, говорител на ведомството.

/ЕС/

Свързани новини

11.08.2025 09:33

Доналд Тръмп се надява Китай да учетвори вноса на американска соя

Президентът Доналд Тръмп заяви, че се надява Китай да увеличи четири пъти поръчките си на соя от САЩ, добавяйки, че това е "начин за значително намаляване" на търговския дефицит на страната му при търговията с Пекин, предаде Ройтерс. "Китай е
10.08.2025 15:00

Китай включва като условие за сключване на търговско споразумение с Вашингтон облекчаването износа от САЩ на чипове за изкуствен интелект, пише в. "Файненшъл таймс"

Китайските власти настояват САЩ да облекчат контрола върху износа на чипове, критични за изкуствения интелект, като част от търговско споразумение преди евентуална среща на върха между президентите Доналд Тръмп и Си Дзинпин, пише. в Файненшъл таймс,
07.08.2025 19:05

САЩ очакват през август 50 милиарда долара приходи от наложените мита, обяви министърът на търговията Хауърд Лътник

Вашингтон очаква приходите от влезлите в сила мита да достигнат 50 милиарда долара или повече през този месец спрямо 30 млрд. долара през юли. Това заяви в интервю за "Фокс Бизнес Нетуърк" министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник, предаде
29.07.2025 19:56

Преговорите между САЩ и Китай в Стокхолм приключиха без пробив, митническото примирие се удължава

Американските и китайските високопоставени представители приключиха двудневните преговори в Стокхолм днес, предаде Ройтерс. Преговорите, целящи разрешаване на дългогодишни икономически спорове и намаляване на търговското напрежение между двете

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:45 на 11.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация