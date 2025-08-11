Търговските преговори с Пекин се развиват добре, заяви Тръмп

Часове преди изтичането на отсрочката за влизането в сила на по-високи мита за внос от Китай в САЩ, президентът Доналд Тръмп заяви, че търговските преговори с Пекин се развиват "доста добре", предаде Франс прес.

"Ще видим какво ще се случи. (...) Отношенията между президента Си (Цзинпин) и мен са много добри", каза държавният глава пред репортери от Белия дом.

През май Пекин и Вашингтон се отказаха от налагането на мита в размер на 145 на сто за китайски стоки в САЩ и от 125 на сто на американски продукти в Китай. 90-дневната пауза беше удължена до 12 август, но администрацията на Тръмп намекна, че крайният срок може да бъде удължен допълнително, припомня АФП.

Междувременно по-рано днес Пекин изрази надежда, че САЩ ще се опитат да постигнат "положителни" търговски резултати, обяви китайското външно министерство.

"Надяваме се, че САЩ ще работят с Китай, за да зачитат договореностите, постигнати по време на телефонния разговор между двамата държавни глави... и ще се стремят към положителни резултати, основани на равенство, взаимно уважение и взаимна полза', заяви Лин Цзян, говорител на ведомството.