САЩ очакват през август 50 милиарда долара приходи от наложените мита, обяви министърът на търговията Хауърд Лътник

Марин Милков
Снимка: AP/Mark Schiefelbein
Вашингтон,  
07.08.2025 19:05
 (БТА)

Вашингтон очаква приходите от влезлите в сила мита да достигнат 50 милиарда долара или повече през този месец спрямо 30 млрд. долара през юли. Това заяви в интервю за "Фокс Бизнес Нетуърк" министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник, предаде Ройтерс.

"И след това ще се появят (ефектите от ставките върху вноса на) полупроводници, фармацевтични продукти, ще се появят всякакви допълнителни средства от мита", допълни Лътник.

По-високите мита, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп върху вноса от десетки държави, влязоха в сила днес, като повишиха средната ставка за внос в САЩ до най-високо ниво от един век. Държавите са изправени пред американски тарифи от 10 до 50 на сто.

Вчера Тръмп обяви и планове да наложи мито от около 100 на сто върху вноса на чипове, освен ако производителите не се ангажират да ги произвеждат в САЩ, както и по-ниска ставка върху вноса на фармацевтични продукти, която с времето ще нарасне до 250 на сто.

Подробности за тези секторни тарифи се очакват през следващите седмици, след като Министерството на търговията приключи своя анализ за въздействието на този внос върху националната сигурност на САЩ.

Лютник заяви още, че компаниите могат да получат освобождаване от очакваната ставка за внос на полупроводници, ако представят планове за изграждане на заводи в САЩ и тези планове се контролират от одитор.

"Неговата цел (на Тръмп) е производството на полупроводници да се развива в страната", каза Лътник и прогнозира, че инициативата ще доведе до инвестиции в размер на около 1 трилион долара за насърчаване на местното производство.

Вече са договорени и други изключения, включително с ЕС, който се съгласи наложените ставки от 15 на сто да обхващат и износа от общността на чипове, както и с Япония.

Миналата година Министерството на търговията обяви, че САЩ произвеждат около 12 на сто от полупроводниковите чипове в световен мащаб, в сравнение с 40 на сто през 1990 г.

Запитан за отделните преговори, които се водят с Китай за удължаване на тарифното примирие, което трябва да приключи на 12 август, Лътник заяви, че според него е възможно да се постигне търговско споразумение.

"Мисля, че ще оставим на търговския екип и на президента да вземат тези решения, но мисля, че е вероятно те да постигнат сделка и да удължат срока на действие на споразумението с още 90 дни, но ще го оставя (решението) на този екип", допълни Лътник.

/ИЦ/

