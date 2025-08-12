ЕС не може да даде срок за публикуването на съвместно изявление със САЩ относно митата, каза говорител на ЕК

ЕС не може да каже кога ще бъде изготвено съвместното изявление със САЩ относно митата, нито кога очаква Белият дом да издаде изпълнителна заповед за митата върху вноса на европейски автомобили, обясни днес говорител на Европейската комисия, цитиран от Ройтерс.

"Смятаме, че това споразумение е най-доброто, което можехме да постигнем. Разбира се, очакваме САЩ да предприемат по-нататъшни стъпки, които са част от това споразумение, но не вярвам на този етап да можем да дадем срокове за тези ангажименти", каза говорителят.

След среща между председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и президента Доналд Тръмп миналия месец Брюксел постигна споразумение с Вашингтон за базова митническа ставка от 15 процента върху стоките от ЕС – ниво, по-ниско от предварително обявените 30 процента от страна на Тръмп.