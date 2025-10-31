Подробно търсене

Марин Милков
Отлагането на ограниченията върху износа на редкоземни елементи ще важи и за ЕС, заяви евроскомисар Шефчович
Снимка: AP/Virginia Mayo
Рим,  
31.10.2025 17:30
 (БТА)

Отлагането на ограниченията, обявени от Китай за издаването на лицензи за износ на редкоземни елементи, ще се отнася не само за САЩ, но и за ЕС. Това съобщи еврокомисарят по въпросите на търговията Марош Шефчович, предаде Франс прес.

"Разбирам, че постигнатото споразумение между САЩ и Китай по този въпрос е "erga omnes", което означава, че трябва да се прилага за всички, включително, разбира се, и за Европейския съюз", каза Марош Шефчович пред журналисти по време на посещението си в Рим.

След търговските разговори между Китай и САЩ, Пекин обяви вчера, че отлага с една година ограниченията върху износа на редкоземни елементи, след като на 9 октомври обяви, че затяга контрола върху износа на критични минерали.

Контролът върху тези суровини се превърна в основна точка в търговските преговори между президентите Доналд Тръмп и Си Цзинпин тази седмица.

Шефчович, който се срещна с италианския министър на земеделието, прехраната и горите Франческо Лолобриджида и министъра на външните работи и международното сътрудничество Антонио Таяни, заяви, че ЕС води официални преговори на високо равнище с Китай относно контрола върху износа на тези суровини.

"Много скоро ще разговарям отново с китайския си колега", увери той.

Китай е водещият производител в света на редкоземни елементи - минерали със специфични свойства, които са от съществено значение за дигиталната индустрия, автомобилостроенето, енергетиката и отбранителния сектор.

От април Пекин изисква лицензи за износ на някои от тези критични минерали, но според Шефчович тази системата не работи ефективно.

"Опитът ни с издаването на лицензи за износ на редкоземни елементи не е особено положителен", каза той, като уточни, че само около 50 на сто от заявленията от ЕС са били обработени коректно.

"Това има преки последици за производствения капацитет на европейските компании", подчерта еврокомисарят.

В рамките на посещението на Шефчович в Рим външният министър на Италия Антонио Таяни призова Европейската централна банка (ЕЦБ) да понижи лихвените проценти, за да отслаби еврото и по този начин да улесни износа.

"В допълнение към митата, все по-слабият долар и все по-силното евро поставят нашите износители в затруднено положение", заяви Таяни на съвместна пресконференция с Шефчович.

"Надявам се, че ЕЦБ ще действа така, както Управлението за федерален резерв (УФР) в САЩ - към ново понижение на лихвените проценти, но също така и за нови изкупувания на дълг на пазара, за да се осигури повече ликвидност и да се намали силата на еврото", каза Таяни, предупреждавайки, че "в противен случай ситуацията става все по-трудна за нашите износители, а разликата в стойността между долара и еврото може да бъде по-опасно, отколкото самите мита".

Италия, третият по големина износител на стоки в Европа към САЩ, рискува да загуби около 16,7 милиарда евро годишно от износ – особено за машини, напитки и автомобили, показват данни на италианската на работодателска организация "Конфиндустрия" (Confindustria).

Митническото споразумение между Брюксел и Вашингтон, в което се определят мита от 15 на сто върху европейския износ за САЩ Таяни определи като "добро", но предупреди, че ако "американците продължат да обезценяват долара, дори това добро споразумение може да бъде подкопано".

/ЕС/

Към 17:57 на 31.10.2025 Новините от днес

