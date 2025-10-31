Еврокомисарят по търговията Марош Шефчович заяви, че помага на Италия за американските антидъмпингови мита върху макаронените изделия

Еврокомисарят по въпросите на търговията Марош Шефчович заяви днес, че директно се е намесил, за да помогне на Италия да разреши спора си със САЩ относно допълнителните американски мита върху вноса на макаронени изделия, предаде Ройтерс.

Тринадесет италиански компании за производство на макаронени изделия – включително най-големият и известен производител "Барила" (Barilla) – ще бъдат обложени с допълнителна митническа тарифа от 92 процента в допълнение към стандартната ставка от 15 на сто, на която подлежат повечето европейски стоки, внасяни в САЩ, от януари 2026 година.

Американското министерство на търговията обяви мярката, след като обвини два производителя – "Ла Молисана" (La Molisana) и "Гарофало" (Garofalo) – в продажба на макаронени изделия на дъмпингови цени в периода юли 2023 г. - юни 2024 г.

Според ведомството антидъмпинговите мита биват наложени срещу двете компании и още единадесет други производителя.

"Намираме, че това решение, в този му вид, не се основава на пълните факти и числа, и правим всичко възможно, за да представим (на Вашингтон - бел. ред.) тази позиция", заяви еврокомисарят Марош Шефчович по време на посещение в Рим.

На пресконференция с италианския министър на земеделието Франческо Лолобриджида, Шефчович определи общата митническа тарифа от 107 процента, на която подлежат макаронените изделия, внасяни в САЩ, като "нещо, което е явно неприемливо".

Европейският комисар заяви, че е повдигнал въпроса по време на телефонен разговор с американския министър на търговията Хауърд Лътник по-рано тази седмица.

САЩ са един от трите най-големи пазара за италиански макаронени изделия, чиито износ за страната възлиза на 800 милиона долара.

През 2024 г. общият износ на макаронени изделия от Италия е на стойност над 4 милиарда евро (4,7 милиарда долара), като почти 2,5 милиона тона са реализирани в чужбина, сочат данни на италианския статистически институт ИСТАТ (ISTAT).