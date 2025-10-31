Подробно търсене

Еврокомисарят по търговията Марош Шефчович заяви, че помага на Италия за американските антидъмпингови мита върху макаронените изделия

Илиян Цвейн
Еврокомисарят по търговията Марош Шефчович заяви, че помага на Италия за американските антидъмпингови мита върху макаронените изделия
Еврокомисарят по търговията Марош Шефчович заяви, че помага на Италия за американските антидъмпингови мита върху макаронените изделия
Еврокомисарят по търговията Марош Шефчович, Снимка: AP/Virginia Mayo, архив
Рим,  
31.10.2025 15:51
 (БТА)

Еврокомисарят по въпросите на търговията Марош Шефчович заяви днес, че директно се е намесил, за да помогне на Италия да разреши спора си със САЩ относно допълнителните американски мита върху вноса на макаронени изделия, предаде Ройтерс.

Тринадесет италиански компании за производство на макаронени изделия – включително най-големият и известен производител "Барила" (Barilla)  – ще бъдат обложени с допълнителна митническа тарифа от 92 процента в допълнение към стандартната ставка от 15 на сто, на която подлежат повечето европейски стоки, внасяни в САЩ, от януари 2026 година.

Американското министерство на търговията обяви мярката, след като обвини два производителя – "Ла Молисана" (La Molisana) и "Гарофало" (Garofalo) – в продажба на макаронени изделия на дъмпингови цени в периода юли 2023 г. - юни 2024 г. 

Според ведомството антидъмпинговите мита биват наложени срещу двете компании и още единадесет други производителя.

"Намираме, че това решение, в този му вид, не се основава на пълните факти и числа, и правим всичко възможно, за да представим (на Вашингтон - бел. ред.) тази позиция", заяви еврокомисарят Марош Шефчович по време на посещение в Рим.

На пресконференция с италианския министър на земеделието Франческо Лолобриджида, Шефчович определи общата митническа тарифа от 107 процента, на която подлежат макаронените изделия, внасяни в САЩ, като "нещо, което е явно неприемливо".

Европейският комисар заяви, че е повдигнал въпроса по време на телефонен разговор с американския министър на търговията Хауърд Лътник по-рано тази седмица.

САЩ са един от трите най-големи пазара за италиански макаронени изделия, чиито износ за страната възлиза на 800 милиона долара.

През 2024 г. общият износ на макаронени изделия от Италия е на стойност над 4 милиарда евро (4,7 милиарда долара), като почти 2,5 милиона тона са реализирани в чужбина, сочат данни на италианския статистически институт ИСТАТ (ISTAT).

/ЕС/

Свързани новини

05.10.2025 14:18

Италия призовава САЩ да преразгледат допълнителните антидъмпингови мита върху вноса на макаронени изделия

Италия работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия, за да окаже натиск върху САЩ да преразгледат налагането на допълнителна антидъмпингова митническа тарифа върху вноса на макаронени изделия, съобщи днес италианското външно министерство,
21.07.2025 15:34

Американските мита могат да струват на Италия до 0,8 на сто от БВП, според италианско бизнес лоби

Американските мита от 30 на сто върху вноса на стоки от ЕС биха могли да намалят брутния вътрешен продукт (БВП) на Италия с до 0,8 на сто през 2027 г., обяви днес водещото бизнес лоби на страната, цитирано от Ройтерс на фона на продължаващите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:26 на 31.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация