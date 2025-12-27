Подробно търсене
ИКОНОМИКА 2025

Редкоземните елементи – суровините на бъдещето и новата глобална игра между Китай, САЩ и ЕС за икономическо влияние

Марин Милков
Редкоземните елементи – суровините на бъдещето и новата глобална игра между Китай, САЩ и ЕС за икономическо влияние
Редкоземните елементи – суровините на бъдещето и новата глобална игра между Китай, САЩ и ЕС за икономическо влияние
Снимка: AP/Rick Bowmer, архив
София,  
27.12.2025 09:00
 (БТА)

През 2025 година пазарът на редкоземни елементи се оказа във фокуса на глобалните търговски отношения, като Китай, основният производител на тези критични суровини, наложи сериозни ограничения върху износа им. Тези елементи, които са ключови за производството на постоянни магнити, използвани в редица индустрии като автомобилостроене, възобновяеми източници на енергия и отбранителни технологии, продължават да бъдат в центъра на глобалните икономически интереси.

Пазарът беше изпълнен със сериозни предизвикателства и геополитически конфликти. Китай, като основен производител, играе централна роля в регулирането на износа на тези критични материали и неговите действия имат глобално въздействие върху индустриите, зависещи от тези елементи. Въпреки това след интензивни търговски преговори, Пекин започна да облекчава ограниченията и да сътрудничи с международни партньори, включително ЕС и САЩ, за да осигури стабилност на глобалните вериги за доставки.

Докато държави като Индия и Австралия работят за укрепване на вътрешните си производствени капацитети, ЕС също предприема стъпки за диверсификация и нови партньорства. Въпреки трудностите през годината глобалната търговия с редкоземни елементи е в процес на значителна трансформация, като всички ключови играчи работят усилено за намиране на устойчиви решения за развитието на ключови за икономиката индустрии.

БТА припомня най-важните моменти от развитието на темата през 2025 година.

Още през април 2025 г. Китай започна да затяга контрола върху износа на редкоземни елементи. Това решение бе взето в контекста на продължаващото търговско напрежение между Пекин и Вашингтон, след като американският президент Доналд Тръмп наложи нови мита върху вноса на китайски стоки. Китай, който контролира над 90 на сто от световния капацитет за преработка на тези минерали, изиска от компаниите да преминат през сложна процедура за издаване на лиценз за износ на редкоземни елементи.

Тези нови мерки предизвикаха сериозни опасения сред европейски и индийски компании, които разчитат на редкоземните елементи за производството на ключови технологии като електрически превозни средства и полупроводници. Индийски компании, сред които и производителят на скутери „Баджаж ауто“ (Bajaj Auto), изразиха опасения, че може да не успеят да задоволят производствените си нужди, ако износът от Китай бъде допълнително ограничен.

Няколко седмици по-късно, през май 2025 година, Китай подаде обнадеждаващ сигнал, че ще облекчи ограниченията, поне за страните от Европейския съюз. В изявление китайският външен министър Ван И изрази готовността на страната си да разглежда и одобрява всички заявления за износ на редкоземни елементи, предназначени за граждански цели. Въпреки че ограничителните мерки останаха в сила за критични материали, свързани с отбранителната и високотехнологичната индустрия, Китай заяви, че ще бъде по-гъвкав по отношение на износа за европейските си търговски партньори. Това беше добре прието от ЕС, който активно водеше преговори с Китай за подобряване на условията за износ.

Китай започна да ускорява процеса на издаване на лицензи за редкоземни елементи за компании от ЕС, като обяви, че ще работи активно със западните си партньори за подобряване на търговските отношения и стабилизиране на глобалните вериги за доставки.

През лятото на 2025 г. търговската война между САЩ и Китай се разгорещи допълнително. Доналд Тръмп, на фона на китайските ограничения, заплаши Пекин с нови мита от 200 на сто върху китайските стоки, ако не бъдат увеличени доставките на редкоземни елементи. Тръмп заяви, че ако Китай не увеличи износа на магнити, които са ключов елемент за производството на електрически превозни средства и други технологии, САЩ ще наложат значителни митнически санкции върху вноса на китайски стоки.

Пекин все пак започна да подготвя ответни мерки и засили търговските преговори с президентската администрация на САЩ. Преговорите доведоха до известно облекчаване на напрежението, като Китай обеща да ускори процеса на издаване на лицензите за редкоземни елементи, които ще намалят недостига на тези ресурси в световен мащаб.

През октомври Доналд Тръмп и австралийския премиер Антъни Албанезе подписаха в Белия дом споразумение за редкоземните метали и критичните минерали, с което Канбера се надява Вашингтон да разшири участието си в добива на критични суровини в страната, като целта е да може да бъде преодоляна водещата роля на Пекин в сектора.  Споразумението позиционира Австралия като стратегически партньор на САЩ в един от най-важните сектори за световната индустрия и отваря пътя към нови вериги за доставки.

През ноември 2025 година Индия реши да предприеме решителни стъпки за намаляване на зависимостта си от Китай в сектора на редкоземните елементи. Индийското правителство одобри план на стойност 700 милиона евро за стимулиране на добива и преработката на редкоземни елементи за местните индустрии. Делхи наблегна на усилията да осигури собствено производство на редкоземни елементи, които да задоволят нарастващото вътрешно търсене, както и да укрепи своето присъствие на глобалния пазар.

Индия, която внася голяма част от нужните й редкоземни елементи от Китай, се надява чрез този план да увеличи производствения си капацитет и да осигури стабилни доставки за местните производства, включително на електрически превозни средства и технологии за възобновяема енергия.

Китай продължи да прави опити да нормализира ситуацията и по-късно през годината, като заяви, че може да облекчи допълнително ограниченията върху износа на редкоземни елементи. Китайското министерство на търговията посочи, че всички заявления за износ на тези елементи, предназначени за гражданска употреба, ще бъдат одобрявани бързо и ефективно, като се ангажира също така да си сътрудничи с глобалните търговски партньори, за да поддържа сигурността на производствените вериги и да предотврати нови ситуации на глобален недостиг.

Същевременно ЕС и Китай създадоха специален канал за комуникация, който да улесни и ускори процеса на издаване на лицензи за износ на редкоземни елементи за европейските компании. Еврокомисарят по въпросите на търговията Марош Шефчович обяви, че Брюксел и Пекин са се договорили да дадат приоритет на заявленията на европейските компании. В допълнение, ЕС започна да разширява усилията си за диверсификация на доставките, работейки по изграждането на нови вериги за доставки в Европа, включително производство на редкоземни елементи и магнити в Естония.

Европейската комисия съобщи през ноември, че Брюксел и Пекин са обсъдили възможността за въвеждане на общи лицензи за износ на редкоземни елементи, по подобие на тези, които САЩ вече са договорили с Китай.

 

/ЕС/

Свързани новини

11.12.2025 09:23

Виетнам въведе ограничения при износа на рафинирани редкоземни елементи и затвърди в закон забраната за износ на руда

Парламентът на Виетнам одобри изменения в закона за минералите, които ограничават износа на рафинирани редкоземни елементи и потвърждават съществуващата забрана за износ на редкоземни руди, предаде Ройтерс. Мярката цели да подкрепи местната
08.12.2025 17:46

Китайският външен министър призова на среща с германския си колега за доверие и акцентира върху "принципа за един Китай"

Китайският външен министър Ван И призова на среща с германския си колега Йохан Вадефул в Пекин днес за сътрудничество и доверие, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на външното министерство в Пекин.
08.12.2025 17:06

Германският външен министър приветства „положителния ангажимент“ на Китай по отношение на редкоземните елементи

Германският външен министър Йохан Вадефул приветства днес „положителния ангажимент“ на Пекин за предоставяне на лицензи за достъп до китайски редкоземни елементи, които са от ключово значение за германските компании, най-вече за автомобилните
08.12.2025 13:43

Няма германски компании сред първите с издаден лиценз за износ на редкоземни елементи от Китай, заяви външният министър Йохан Вадефул

Германските компании не са получили лицензи от първата партида разрешителни за износ на редкоземно елементи от Китай, въпреки постигнат напредък в разговорите по въпроса, съобщи германският външен министър Йохан Вадефул по време на днешното си
04.12.2025 15:13

Пекин намекна, че може да облекчи ограниченията за износ на редкоземни елементи

Китайското министерство на търговията даде обнадеждаващ сигнал днес, че Пекин може да облекчи ограниченията върху износа на редкоземни елементи, след като въведените мерки предизвикаха сътресения в глобален мащаб, предаде ДПА. „Доколкото ми е
01.12.2025 12:59

Все повече компании от ЕС търсят доставчици на редкоземни елементи извън Китай заради наложените износни ограничения, сочи проучване

Европейски компании все по-често търсят нови доставчици на редкоземни елементи извън Китай, за да ограничат ефекта от въведените от Пекин износни ограничения. Това съобщи ДПА, позовавайки се на публикувано в понеделник проучване. Около 32 процента
27.11.2025 12:10

Индия одобри план за стимулиране на производството на редкоземни елементи

Индия одобри план на стойност 700 милиона евро за стимулиране на добива и преработката на редкоземни елементи, които са от съществено значение за производството на постоянни магнити, за да намали зависимостта си от вноса, най-вече от Китай, предаде
09.11.2025 06:58

Китай обяви временното спиране на забраната за износ на редки метали към Съединените щати

Китай обяви днес, че спира действието на забраната за износ към Съединените щати на галий, антимон и германий – редки и критично важни метали, което е нов знак за затопляне на отношенията между двете страни, предаде АФП. Регулацията, която блокираше
05.11.2025 19:28

ЕС и Китай създадоха специален канал за комуникация за осигуряване на доставките на редкоземни елементи, заяви евроскомисар Шефчович

Европейският съюз е създал "специален канал за комуникация" с китайските власти, чрез който да бъдат гарантирани доставките на редкоземни елементи, които са от решаващо значение за европейската индустрия. Това заяви днес еврокомисарят по въпросите
31.10.2025 17:30

Отлагането на ограниченията върху износа на редкоземни елементи ще важи и за ЕС, заяви евроскомисар Шефчович

Отлагането на ограниченията, обявени от Китай за издаването на лицензи за износ на редкоземни елементи, ще се отнася не само за САЩ, но и за ЕС. Това съобщи еврокомисарят по въпросите на търговията Марош Шефчович, предаде Франс прес. "Разбирам, че
27.10.2025 16:46

Китайска делегация на високо равнище ще посети скоро Брюксел след решението на Пекин да затегне износа на редкоземни елементи, заяви Антонио Кoща

Официална китайска делегация ще посети Брюксел "в следващите седмици", за да бъдат обсъдени ограниченията, наложени от Пекин върху износа на редкоземни елементи. Това заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща, цитиран от Франс
26.10.2025 18:15

Споразумението между Вашингтон и Канбера за австралийските критични минерали може да застраши водещата позиция на Китай в сектора, според бизнес лидер

Водещата роля на Китай в производството и преработката на редкоземни елементи може скоро да бъде поставена под въпрос в резултат на засилващото се партньорство между Австралия и Съединените щати. Това заяви в интервю за Франс прес главният
26.10.2025 16:56

Китай ще отложи с година правилата за редкоземните елементи и ще възобнови покупките на американска соя, заяви Скот Бесънт

Китай ще забави с една година въвеждането на разширения лицензионен режим за износа на редкоземни елементи и ще възобнови значителните покупки на американска соя в продължение на години, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт, цитиран от
20.10.2025 20:25

Доналд Тръмп и Антъни Албанезе подписаха в Белия дом споразумение за австралийските критични минерали

Американският президент Доналд Тръмп прие австралийския премиер Антъни Албанезе в Белия дом, където двамата лидери подписаха споразумение за редкоземните метали и критичните минерали, предаде Ройтерс. Тръмп отбеляза, че споразумението е било
16.10.2025 13:17

Китай обяви, че ще одобри всички заявления за лицензи за износ на редкоземни елементи за гражданска употреба

Всички заявления за лицензи за износ от Китай на редкоземни елементи и технологии за обработката им, които са свързани с гражданска употреба, ще бъдат одобрени. Това обяви днес говорителят на китайското министерство на търговията Хъ Юнцяо, цитиран
14.10.2025 11:28

Китай е решен да продължи търговския си спор със САЩ, но остава отворен за преговори

Пекин потвърди днес намерението си да води търговския си спор със САЩ, като в същото време оставя възможност за преговори, предаде ДПА, позовавайки се на изявление на министерството на търговията на Китай. Китайското ведомство обяви, че страната ще
09.10.2025 10:06

Китай затяга контрола върху износа на редкоземни елементи

Китай затегна контрола върху износа на редкоземни елементи, като разшири обхвата на ограниченията върху технологиите за обработка и декларира намерението си да ограничи експорта за чуждестранни потребители в областта на отбраната и полупроводниците,
26.08.2025 06:33

Тръмп заплашва Китай с нови допълнителни мита, ако не изнася в САЩ редкоземни магнити

Американският президент Доналд Тръмп заплаши днес Китай да наложи мита от 200% върху китайските стоки, влизащи в САЩ, ако Пекин не увеличи износа си на редкоземни магнити, предаде Франс прес.
30.05.2025 16:03

Китай облекчава ограниченията върху износа на редкоземни елементи

Китай заяви, че ще си сътрудничи допълнително с други държави по отношение на контрола върху износа на редкоземни елементи, тъй като недостигът им излага на риск от спиране на дейностите на производителите на автомобили и полупроводници в Европа и
12.04.2025 15:15

Тръмп планира създаване на запаси от метали, добити от дъното на Тихия океан, като ход срещу Китай, пише "Файненшъл таймс"

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп разработва указ, чрез който да отвори възможност за натрупване на запаси от метали, добити от дъното на Тихия океан. Целта на мярката е да се противодейства на доминацията на Китай при материалите за

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:58 на 27.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация