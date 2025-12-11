Виетнам въведе ограничения при износа на рафинирани редкоземни елементи и затвърди в закон забраната за износ на руда

Парламентът на Виетнам одобри изменения в закона за минералите, които ограничават износа на рафинирани редкоземни елементи и потвърждават съществуващата забрана за износ на редкоземни руди, предаде Ройтерс. Мярката цели да подкрепи местната индустрия, която от десетилетия среща трудности при усвояването на значителните ресурси на страната.

По данни на Геоложката служба на САЩ Виетнам разполага с едни от най-големите залежи на редкоземни елементи в света, макар че по-рано тази година агенцията значително намали оценката си – до 3,5 млн. тона от предишните 22 млн.

Измененият закон предвижда, че „дълбоката преработка на редкоземни елементи трябва да бъде свързана с изграждането на модерна индустриална екосистема за повишаване на вътрешната добавена стойност и гарантиране на автономия“, което на практика ограничава износа на рафинирани продукти.

Страните от Запада активно търсят алтернативи на китайските рафинирани редкоземни метали, използвани в автомобилостроенето, възобновяемата енергетика и други стратегически индустрии. Китай, който доминира в световните доставки, въведе контрол върху износа през април на фона на търговските спорове със САЩ.

Ограниченията на Виетнам няма да имат незабавен ефект, тъй като страната практически няма капацитет за рафиниране. Забраната за износ на руда е в сила поне от 2021 г., но регулаторни пречки от години възпрепятстват разработването на находищата от местни и чуждестранни компании.

Новият закон потвърждава забраната за износ на руда и подчертава, че „дейностите по проучване, добив и преработка трябва да бъдат стриктно контролирани“.