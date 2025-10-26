Подробно търсене

Греди Асса измерва „Продължителността на деня“ в живопис и рисунки

Греди Асса измерва „Продължителността на деня“ в живопис и рисунки
Греди Асса измерва „Продължителността на деня“ в живопис и рисунки
Греди Асса измерва „Продължителността на деня“ в живопис и рисунки. Снимка: „Галерия 88“
София,  
26.10.2025 16:28
 (БТА)

Живопис и рисунки на Греди Асса ще бъдат подредени в столичната „Галерия 88“ на фондация „Камен Попов“. Експозицията, озаглавена „Продължителността на деня“, ще бъде открита на 6 ноември и може да бъде разгледана до 11 декември, съобщават домакините на събитието. 

Греди Асса е роден на 29 януари 1954 г. в Плевен. Завършил е специалност „Стенопис“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” през 1982 г. Участва заедно с Андрей Даниел, Божидар Бояджиев, Вихрони Попнеделев, Недко Солаков и Филип Зидаров в неформалната група „Градът”, създадена през 1985 г. През 2003 г. става професор в Националната художествена академия. Между 2010 и 2015 г. е изпълнителен директор на Националния дарителски фонд „13 века България”. Специализирал е в Ню Йорк, САЩ и Париж, Франция. Автор е на десетки самостоятелни изложби в България, Люксембург, Белгия, Германия, Италия, Швейцария, Великобритания, Китай, Северна Корея, САЩ. Има участия в Международното биенале на изкуствата в Пекин, Китай (2005, 2010) и Международното биенале на графичните изкуства в Любляна, Словения (2001, 2003, 2005). През 2006 г. е включен в „Пластично/концептуално. Съвременна българска живопис“ - пътуваща изложба, показана в няколко европейски страни. През 2011 г.  участва в 54-то Венецианско биенале на изкуствата с кураторския проект на Джордж Лукс – „Връзката на поколенията (Павел Койчев, Хубен Черкелов, Греди Асса)“. През 2024 г. е отличен с националната награда за живопис „Захарий Зограф“.

/ВСР

/ВБ/

Списание ЛИК

Свързани новини

21.10.2025 19:52

„Рисунка и цвят“ е озаглавена самостоятелната изложба на Димитринка Кунчева-Попова в Плевен

„Рисунка и цвят“ е озаглавена самостоятелната изложба на художничката Димитринка Кунчева-Попова в Плевен. Тя е подредена в Регионална библиотека „Христо Смирненски“. Авторката и нейното творчество представи завеждащият „Връзки с обществеността“ на културния институт Елвира Цветанова.
04.10.2025 11:00

Картини на 35 автори ще бъдат показани в изложба в Художествена галерия "Петко Чурчулиев" в Димитровград

Художествени произведения на 35 съвременни български автори ще бъдат показани в изложба от колекцията на Дарик радио в Художествена галерия "Петко Чурчулиев" в Димитровград, съобщиха от изложбената зала. Експозицията се открива на 15 октомври в зала
25.07.2025 20:54

Греди Асса пред БТА: Когато правя изложби по света, метафорично разширявам географската граница на България

Когато човек пътува, пътува не тялото, а духът. Мисля, че когато правя изложби на различни места по света, метафорично, разширявам географската граница на България, тоест, духовната й граница. Българският народ е спасил моите родители, иначе нямаше да ги има тези картини. Ще рисувам докато мога за България, ще разширявам границите й и ще допринасям за израстването на българския народ. Това каза пред БТА художникът Греди Асса по повод неговата самостоятелна изложба „Разговори с живописта“, открита тази вечер в Градската художествена галерия – Пловдив.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:38 на 26.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация