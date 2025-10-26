Греди Асса измерва „Продължителността на деня“ в живопис и рисунки

Живопис и рисунки на Греди Асса ще бъдат подредени в столичната „Галерия 88“ на фондация „Камен Попов“. Експозицията, озаглавена „Продължителността на деня“, ще бъде открита на 6 ноември и може да бъде разгледана до 11 декември, съобщават домакините на събитието.

Греди Асса е роден на 29 януари 1954 г. в Плевен. Завършил е специалност „Стенопис“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” през 1982 г. Участва заедно с Андрей Даниел, Божидар Бояджиев, Вихрони Попнеделев, Недко Солаков и Филип Зидаров в неформалната група „Градът”, създадена през 1985 г. През 2003 г. става професор в Националната художествена академия. Между 2010 и 2015 г. е изпълнителен директор на Националния дарителски фонд „13 века България”. Специализирал е в Ню Йорк, САЩ и Париж, Франция. Автор е на десетки самостоятелни изложби в България, Люксембург, Белгия, Германия, Италия, Швейцария, Великобритания, Китай, Северна Корея, САЩ. Има участия в Международното биенале на изкуствата в Пекин, Китай (2005, 2010) и Международното биенале на графичните изкуства в Любляна, Словения (2001, 2003, 2005). През 2006 г. е включен в „Пластично/концептуално. Съвременна българска живопис“ - пътуваща изложба, показана в няколко европейски страни. През 2011 г. участва в 54-то Венецианско биенале на изкуствата с кураторския проект на Джордж Лукс – „Връзката на поколенията (Павел Койчев, Хубен Черкелов, Греди Асса)“. През 2024 г. е отличен с националната награда за живопис „Захарий Зограф“.

/ВСР