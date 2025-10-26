Болярово отбеляза празника си с шествие с икона на св. Димитър, фолклорна програма и кулинарно шоу

Шествие с иконата на св. Димитър Солунски отново бе акцент в програмата на днешния празник на Болярово (област Ямбол). Жители и гости на града изминаха разстоянието от храма, носещ името на светеца, до централния площад.

Преди официалната церемония по издигане на националния флаг и знамето на общината, венец на признателност беше поднесен пред паметника на загиналите във войните.

Днешният празник за нас е символ на вярата, на корените, на приемствеността и на единството, което ни прави силни, каза в празничното си слово кметът на Болярово Христо Христов. Той акцентира на строителната програма на общината и че рехабилитацията на водопреносната мрежа продължава да бъде основен приоритет.

През 2025 г. успешно използвахме всички възможности за привличане на инвестиции по Националния план за възстановяване и устойчивост, от Програмата за развитие на селските райони, от Министерство на труда и социалната политика, по програмата за трансгранично сътрудничество и др. Общо над 35 млн. лева са инвестициите, които бяха одобрени и ще влязат в общината, за да подобрим живота на хората, каза още кметът.

Пред насъбраното множество водосвет отслужи ставрофорен свещеноиконом Николай Клюнков, архиерейски наместник на Тополовградската духовна околия, в съслужение с отец Дамян от боляровския храм „Св. Димитър”.

Гости на града в празничния ден бяха народните представители Никола Димитров („Възраждане”) и Сейфи Мехмедали („ДПС – Ново начало”), кметът на съседната община Елхово Петър Гендов, председателят на Общински съвет – Тунджа Атанас Христов, зам.-кметовете на Ямбол и Тополовград, съответно Васил Александров и Данчо Трифонов.

Празника на Болярово споделиха още делегации от общини-партньори от Хърватия и съседна Турция, също и председателят на Съвета на настоятелите на Университета по библиотекознание и информационни технологии проф. Стоян Денчев.

Гости и жители на крайграничната община възнаградиха с аплодисменти изпълненията на местни самодейни фолклорни състави. Празникът на Болярово продължи с кулинарно шоу с шеф готвача Иван Звездев. Подпомогнат от ученици от Средно училище „Д-р Петър Берон”, той демонстрира тайните в приготвянето на джолан по ловджийски.

Днешните прояви са кулминацията в няколкодневната празнична програма. Тя включваше още театрални постановки, концерти на открито, спортни прояви, както и откриване на обновените сгради на училището в Болярово и на общинската администрация.