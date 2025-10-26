Торино постигна обрат срещу Дженоа в италианското футболно първенство

Торино се наложи над Дженоа с 2:1 в мач от 8-ия кръг на Серия А. Мортен Торсби даде аванс на Дженоа още в 7-ата минута, когато завърши бърза контраатака за своя тим. Домакините играха по-силно през цялата среща, но изравниха в 63-ата минута, когато Стефан Сабели си отбеляза автогол.

Защитникът Гийермо Марипан в последната минута направи пълен обрат за възпитаниците на Марко Барони.





Първенство на Италия по футбол, срещи от осмия кръг в Серия А: Торино – Дженоа – 2:1 по-късно днес: Сасуоло – Рома Верона – Каляри Фиорентина – Болоня Лацио - Ювентус от събота: Парма – Комо - 0:0 Удинезе – Лече - 3:2 Наполи – Интер - 3:1 Кремонезе – Аталанта – 1:1 от петък: Милан – Пиза – 2:2 Начело в класирането е Наполи с 18 точки, пред Милан със 17. Рома и Интер Милано имат по 15. Следват Болоня и Комо с по 13. Ювентус и Удинезе, Аталанта с по 12 и други.