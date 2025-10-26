Подробно търсене

Торино постигна обрат срещу Дженоа в италианското футболно първенство

Боян Денчев
снимка: АР, Fabio Ferrari
Торино,  
26.10.2025 16:00
 (БТА)

Торино се наложи над Дженоа с 2:1 в мач от 8-ия кръг на Серия А. Мортен Торсби даде аванс на Дженоа още в 7-ата минута, когато завърши бърза контраатака за своя тим. Домакините играха по-силно през цялата среща, но изравниха в 63-ата минута, когато Стефан Сабели си отбеляза автогол.

Защитникът Гийермо Марипан в последната минута направи пълен обрат за възпитаниците на Марко Барони.



Първенство на Италия по футбол, срещи от осмия кръг в Серия А: 

Торино – Дженоа – 2:1

по-късно днес:
Сасуоло – Рома
Верона – Каляри
Фиорентина – Болоня
Лацио - Ювентус

от събота:
Парма – Комо            - 0:0
Удинезе – Лече          - 3:2
Наполи – Интер          - 3:1
Кремонезе – Аталанта    – 1:1

от петък:
Милан – Пиза – 2:2

Начело в класирането е Наполи с 18 точки, пред Милан със 17. Рома и Интер Милано имат по 15. Следват Болоня и Комо с по 13. Ювентус и Удинезе, Аталанта с по 12 и други.

/БД/

