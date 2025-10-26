Подробно търсене

Маята, използвана за хлебни изделия и бира, успява да оцелее при суровите условия на Марс, установиха учени

Теодора Славянова
Роувърът "Пърсивиърънс", който НАСА изпрати на Луната. Снимка: NASA via AP
Париж,  
26.10.2025 18:01
Маята, използвана при приготвянето на хлебни изделия и бира, успява да оцелее при суровите условия на Марс, установиха учени, цитирани от електронното издание "Юрикалърт". 

Дрождите от вида Saccharomyces cerevisiae са незаменими при производството на хляб, бира и биотехнологични продукти. Те съдържат и ключ към нещо по-космическо – как животът би могъл да оцелее в извънземни условия.

В проучването участват изследователи от Индийския институт по наука и от университета в Ахмедабад. Те откриват, че маята е доста устойчива и издържа на суровите условия, подобни на тези на Червената планета.

Научният екип излага клетки от дрождите на въздействието на силни ударни вълни – подобни на тези, които се образуват при падането на метеорити на Марс – и на перхлоратни соли - токсични химикали, срещащи се в марсианската почва. В лаборатория в Париж специалистите симулират ударни вълни с голям интензитет. Екипът също така третира клетките на дрождите с натриев перхлорат, самостоятелно или в комбинация с ударните вълни.

"Това, което прави тази задача уникална, е интегрирането на физиката на ударните вълни и химичната биология с молекулярната клетъчна биология, за да се проучи как животът би могъл да се справи с такива стресови фактори, подобни на тези на Марс", казва Рая Даге, която е част от научния екип.

Резултатите показват как маята за печива може да послужи като модел за усилията на Индия в областта на астробиологичните изследвания. Разбирането на това как такива клетки реорганизират своята РНК и протеини под механичен и химичен стрес може да даде представа за оцеляването на форми на живот извън Земята. От решаващо значение е, че такива констатации могат да насочат и проектирането на устойчиви на стрес извънземни биологични системи, казват изследователите.

Данните от проучването са публикувани в изданието PNAS Nexus.

