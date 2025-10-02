Междузвездна комета ще премине край Марс, като флотилия от космически кораби се готви да я наблюдава

Комета, идваща извън Слънчевата система, ще мине край Марс в петък, докато флотилия от космически кораби се подготвя да наблюдава междузвездния посетител, предаде Асошиейтед прес.

Небесният обект, известен като 3I/Atlas, ще е на 29 милиона километра от Червената планета. Неговата скорост е 310 000 км/ч, отбелязва Асошиейтед прес.

И двата спътника на Европейската космическа агенция (EКА) около Марс вече са насочили камерите си към кометата. Сателитът и роувърите на НАСА, намиращи се на Червената планета, също са на разположение, за да подпомогнат наблюденията, информира Асошиейтед прес.

Открита през юли, кометата не представлява заплаха за Земята или съседните й планети. Тя ще се приближи най-много до Слънцето в края на октомври. През целия ноември космическият апарат "Джус" на ЕКА, който се насочва към Юпитер и ледените му луни, ще наблюдава кометата.

Тя ще се приближи най-много до Земята през декември, преминавайки на разстояние от 269 милиона километра, отбелязва Асошиейтед прес.

Наблюденията на космическия телескоп "Хъбъл” показват, че ядрото на кометата е с диаметър не повече от 5,6 километра. Според НАСА то може да е с размер едва 440 метра.