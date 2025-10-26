"Гересхаймер" вероятно е отчел неправомерно приходи в размер на три милиона евро

Подозренията, че германската компания "Гересхаймер" (Gerresheimer), специализирана в производството на медицински и фармацевтични опаковки, е нарушила счетоводните правила, вече са частично потвърдени. След като през септември германският Федерален орган за финансов надзор (BaFin) започна проверка на съмнителни вписвания в консолидираните финансови отчети за 2024 г., дружеството от Дюселдорф обяви през уикенда резултатите от вътрешнофирмено разследване, възложено на външна адвокатска кантора, предава ДПА.

Според проверката приходи в размер на около 3 милиона евро не е трябвало да бъдат признати като такива през финансовата 2024 година. До момента компанията бе приела, че всички счетоводни операции са в съответствие с правилата. За 2024 г. "Гересхаймер" отчете консолидирани приходи в размер на малко над два милиарда евро, което представлява ръст от 2,9 процента спрямо предходната година.

Случаят се отнася до т.нар. споразумения от типа "bill-and-hold", при които дадено дружество фактурира стоки, преди те да бъдат физически предадени на клиента - например когато по логистични причини купувачът предпочита доставката да бъде извършена на по-късен етап. Подобни споразумения са допустими, но подлежат на строги условия, които ясно определят кога приходите могат да бъдат признати.

Според финансовия регулатор БаФин "Гересхаймер" е отчел част от приходите за 2024 г. по някои договори, без контролът върху стоките реално да е преминал към клиента. Надзорният орган подозира, че по този начин компанията е завишила отчетените си приходи.

След обявяването на проверката от страна на регулатора цената на акциите на "Гересхаймер", която и без това се намираше в низходящ тренд, се понижи още повече. За година стойността на книжата на компанията е намаляла с около две трети.

В съобщението си дружеството уточни, че през 2024 г. е регистрирало споразумения от този тип с обща стойност от 28 милиона евро. Независимата адвокатска кантора, установила нередностите за сумата от три милиона евро, сега ще прегледа и останалите договори на стойност 25 милиона евро. Компанията подчерта, че сътрудничи напълно на органите "в интерес на пълно и прозрачно изясняване на случая".

"Гересхаймер", която води началото си от бивш производител на бирени бутилки със стъкларска фабрика в дюселдорфския квартал Гересхайм, днес е сред водещите производители на опаковки за медицински изделия и за фармацевтичната индустрия като цяло. Нейните стъклени и пластмасови опаковки се използват за сиропи за кашлица, капки за очи, назални спрейове, инхалатори, ваксини, козметични продукти и инсулинови писалки.

Компанията разполага с големи производствени бази в Бюнде (Източна Вестфалия) и Пфраймд (Горен Пфалц), административното ѝ седалище се намира до летището в Дюселдорф, а общият брой на служителите ѝ е около 13 600 души.

Акциите на производителя са листнати на индекса MDAX, където се търгуват книжа на компании със средна или ниска пазарна капитализация.

Германският орган за финансов надзор предприе по-строги мерки за контрол върху счетоводните практики на дружествата, след като получи разширени правомощия след скандала с компанията за разплащания "Уайъркард" (Wirecard AG). Колапсът на "Уайъркард" през 2020 г. разкри сериозни слабости в надзора и подкопа международното доверие в Германия като сигурна и прозрачна бизнес дестинация, коментира Блумбърг.

"Гересхаймер" вече ревизира своите прогнози за 2025 г. и намали дивидента си, докато продължава проверката на финансовите отчети от страна на БаФин. Компанията същевременно е обект на пазарни спекулации за евентуално поглъщане, като анализатори посочват, че различният характер на двата ѝ основни бизнеса - производството на медицински изделия и фармацевтични опаковки - я прави вероятен кандидат за разделяне на две отделни фирми.