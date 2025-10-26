Депутатът от ГЕРБ-СДС Цвета Караянчева е избрана за заместник-председател на Комитета по правни въпроси и международно сътрудничество на ПАЧИС. Това съобщи Караянчева с публикация във фейсбук профила си след заседанието на комитета в Боржоми, Грузия. Тя посочва, че е имала честта да ръководи заседанието, а темата на дискусията е била “Използване на изкуствения интелект за устойчиво социално - икономическо развитие в региона на ЧИС - правни аспекти”.

През настоящата година Народното събрание на Република България отново ще бъде домакин на Генералната асамблея, която ще се проведе през ноември в София, отбелязва тя. Очакваме е събитието да вземат участие представители на всички държави членки, които споделят своите виждания по темата за сътрудничеството между ЕС и другите международни организации, както и да одобрят препоръките, изготвени от членовете на асамблеята за социалните, икономическите и правни аспекти при устойчивото прилагане на изкуствения интелект в черноморския регион, пише още Караянчева.

Тя припомня, че ПАЧИС е международна организация с 32-годишна история, в която членуват 13 държави и винаги е отстоявала принципите на диалог, сътрудничество и уважение към спецификата на всяка страна членка. През 2019 година, като председател на 44-ото НС, имах честта да бъда ротационен председател на Генералната асамблея и да приема представителите на всички държави членки, отбелязва тя.