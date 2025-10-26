Подробно търсене

Шахматният фестивал в Саламанка привлече огромен интерес, българката Надя Тончева спечели бронзов медал

Асен Даскалов
Шахматният фестивал в Саламанка привлече огромен интерес, българката Надя Тончева спечели бронзов медал
Шахматният фестивал в Саламанка привлече огромен интерес, българката Надя Тончева спечели бронзов медал
Надя Тончева. снимка: Шахматен клуб Левски
Саламанка,  
26.10.2025 16:19
 (БТА)

Шахматният фестивал в Саламанка привлече значителен медиен интерес. Събитието е гордост за града и съчетава състезателен, образователен и обществен елемент, превръщайки спорта в културен празник, а българката Надя Тончева спечели бронзов медал. Тази година турнирът Магистрал събра шест изявени фигури от световния шахмат. Сред тях са перуанската легенда Хулио Гранда Сунига, иранско-испанската гросмайсторка Сара Хадем, украинският световен шампион Руслан Пономарьов, испанската гросмайсторка Сабрина Вега, актуалният световен шампион до 20 години от Индия Пранава Венкатеш и българската гросмайсторка Надя Тончева. Както и в предходните издания, организаторите поддържат равен баланс между жени и мъже, което придава на турнира съвременен и отличителен характер, в духа на модерното разбиране за шаха.

19-годишната българка Тончева направи силен дебют в това елитно състезание и спечели третото място с впечатляващите 5 точки. Победител стана Пранава Венкатеш (8,5 т.), следван от Руслан Пономарьов (7 т.).

Организаторите отбелязаха, че Тончева се е показала като съперник, изключително труден за преодоляване. Испанските медии и сайтът на фестивала www.salamancachess.com нарекоха Надя Тончева "откритието на турнира" и "гладиаторката", подчертавайки нейния агресивен стил на игра. В последния десети кръг в борба за третото място, което за първи път се заема от жена, българката убедително победи испанската представителка Сара Хадем, с което си осигури бронзовия подиум.

/АВ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:39 на 26.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация