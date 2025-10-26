Подробно търсене

Треньорът на Берое Сагерас: "Отборът ни е в процес на изграждане"

Мирослав Димитров
Треньорът на Берое Сагерас: "Отборът ни е в процес на изграждане"
Треньорът на Берое Сагерас: "Отборът ни е в процес на изграждане"
Снимка: Милена Стойкова/БТА
София,  
26.10.2025 19:42
 (БТА)

Треньорът на Берое Алехандро Сагерас заяви, че отборът е в процес на изграждане и тепърва ще показва качествата си. Старозагорци загубиха с 1:5 при гостуването на ЦСКА, но Сагерас вярва, че още в следващия мач за Купата на България другата седмица Берое ще защити името си.

"Започнахме много добре мача, но след първите два гола ситуацията стана трудна за нас. През втората част искахме да атакуваме и да опитаме да обърнем резултата, но много бързо получихме трети гол. Ние сме в процес на изграждане, за да направим конкурентоспособен състав. Боли ни от този резултат, но сме професионалисти и трябва да започнем да мислим за мача за Купата и да се възстановим по най-бързия начин”, коментира Сагерас.

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:16 на 26.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация