Треньорът на Берое Сагерас: "Отборът ни е в процес на изграждане"

Треньорът на Берое Алехандро Сагерас заяви, че отборът е в процес на изграждане и тепърва ще показва качествата си. Старозагорци загубиха с 1:5 при гостуването на ЦСКА, но Сагерас вярва, че още в следващия мач за Купата на България другата седмица Берое ще защити името си.

"Започнахме много добре мача, но след първите два гола ситуацията стана трудна за нас. През втората част искахме да атакуваме и да опитаме да обърнем резултата, но много бързо получихме трети гол. Ние сме в процес на изграждане, за да направим конкурентоспособен състав. Боли ни от този резултат, но сме професионалисти и трябва да започнем да мислим за мача за Купата и да се възстановим по най-бързия начин”, коментира Сагерас.