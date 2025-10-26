АТА: Артистична вечер с албанския художник Еди Хила в артистичната резиденция Вила31 x Арт Експлора в Тирана

„Разбити хоризонти“ бе заглавието на артистичния разговор с албанския художник Еди Хила, проведен в снощи, предаде специално за БТА агенция АТА.

Визуалният артист разговаря с Корин Дисеренс, международно признат историк на изкуството и куратор, и с Йоа Люнгберг, куратор в Музея за модерно изкуство в Малмьо, Швеция. Двамата участници в „Разбити хоризонти“ са и представители на музеите, където Хила ще изложи своите произведения.

Срещата, модерирана от Еди Мука, ​​се проведе във "Вила31 x Арт Експлора" (Villa31 x Art Explora), сега превърната в артистична резиденция. Присъстваха художници и любители на изкуството, млади хора, студенти по изкуство и др.

Еди Хила е една от най-важните фигури на артистичната сцена не само в Албания, но и в целия регион. Той е художник, който е увековечил върху платното трансформацията на Албания, но и нестабилната реалност на света, в който живеем. Еди Хила е роден в Шкодра през 1944 г., но живее и работи в Тирана.

Тази година Хамбургският художествен музей и Музеят за модерно изкуство в Малмьо (Швеция) ще открият обширни изложби на негови произведения. Това са първите самостоятелни изложби на Еди Хила в Германия и Швеция.

Еди Хила прави своя артистичен дебют през 70-те и 80-те години на миналия век, но е принуден от тогавашния комунистически режим да изостави кариерата си с живопис, която възобновява с падането на диктатурата.

Негови творби са представени в музейни колекции на Музея за модерно изкуство във Варшава; Националния музей на модерното изкуство, Центъра „Жорж Помпиду“ в Париж; Общинския фонд за съвременно изкуство в Париж; FRAC Пеи дьо ла Лоар, Франция; FRAC Оверн, Франция, както и в Националната художествена галерия в Тирана.

(Новина, избрана от албанската агенция АТА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)