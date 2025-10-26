Левски София записа първи успех в женския волейболен шампионат

Левски София постигна първата си победа през сезона в женското първенство по волейбол Демакс+ лига. В среща от втория кръг, играна в зала "Левски София", състезателките на старши треньора Радослав Арсов бяха убедителни срещу Дея спорт и спечелиха с 3:0 (25:18, 25:15, 25:19).

С оглед на хода на двубоя Арсов даде шанс за изява на всички 13 волейболистки, записани в състава.

Най-резултатни с по 8 точки за "сините" бяха Славина Колева и Мария Златанова. С по 6 завършиха Габриела Найденова и Елена Коларова.

Мачове от втория кръг в шампионата на България по волейбол за жени: Левски София - Дея спорт 3:0 (25:18, 25:15, 25:19) от събота: ЦПВК - Славия 2017 3:1 (25:15, 25:22, 26:28, 25:14) Драгоман - Миньор Перник 3:1 (19:25, 26:24, 25:18, 25:21) от петък: ДКС Варна - ЦСКА 0:3 (24:26, 17:25, 21:25) Марица Пловдив - Марица 2022 3:0 (25:18, 25:15, 25:18) Марица Пловдив, ЦСКА, ЦПВК и Драгоман имат пълен актив от 6 точки.