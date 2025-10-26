Подробно търсене

Асен Даскалов
Селта Виго достигна до трите точки при гостуването на Осасуна
Снимка: AP Photo/Lalo R. Villar
Мадрид,  
26.10.2025 22:10
 (БТА)

Селта Виго победи с 3:2 като гост Осасуна в мач от десетия кръг на Примера дивисион. 

Феран Жутгла даде аванс в полза на отбора от Памплона в 26-ата минута, но Анте Будимир се разписа в 37-ата минута и в допълнителното време на първата част, за да направи обрат за "небесносините".

Жутгла изравни отново беше точен в 69-ата минута, а 10 минути след това хърватинът Будимир пропусна дузпа. 

Три минути преди изтичане на редовното време на срещата Пабло Дуран реализира решителния гол в полза на Селта. Тимът от Виго има 10 точки на 13-то място в класирането. Осасуна е със същия актив на 14-та позиция.

По-късно тази вечер Райо Валекано приема Алавес в друг мач от кръга. В понеделник Бетис е домакин на Атлетико Мадрид.

Първенство на Испания по футбол, мачове от десетия кръг в Ла Лига: 

Майорка - Леванте         1:1
Реал Мадрид - Барселона   2:1 
Осасуна - Селта           2:3 

по-късно днес:
Райо Валекано - Алавес

от събота:
Жирона - Овиедо          3:3
Еспаньол - Елче          1:0
Атлетик Билбао - Хетафе  0:1 
Валенсия - Виляреал      0:2

понеделник:
Бетис - Атлетико Мадрид

от петък:
Реал Сосиедад - Севиля  2:1


Реал Мадрид води в класирането с 27 точки и пет повече от Барселона.  
Виляреал е на трето място с 20 точки, пред Еспаньол с 18, 
Атлетико Мадрид и Бетис с по 16, Елче, Атлетик Билбао и Хетафе с по 14 точки и други.

/АВ/

Към 22:47 на 26.10.2025 Новините от днес

