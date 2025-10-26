Селта Виго достигна до трите точки при гостуването на Осасуна

Селта Виго победи с 3:2 като гост Осасуна в мач от десетия кръг на Примера дивисион.

Феран Жутгла даде аванс в полза на отбора от Памплона в 26-ата минута, но Анте Будимир се разписа в 37-ата минута и в допълнителното време на първата част, за да направи обрат за "небесносините".

Жутгла изравни отново беше точен в 69-ата минута, а 10 минути след това хърватинът Будимир пропусна дузпа.

Три минути преди изтичане на редовното време на срещата Пабло Дуран реализира решителния гол в полза на Селта. Тимът от Виго има 10 точки на 13-то място в класирането. Осасуна е със същия актив на 14-та позиция.

По-късно тази вечер Райо Валекано приема Алавес в друг мач от кръга. В понеделник Бетис е домакин на Атлетико Мадрид.

Първенство на Испания по футбол, мачове от десетия кръг в Ла Лига: Майорка - Леванте 1:1 Реал Мадрид - Барселона 2:1 Осасуна - Селта 2:3 по-късно днес: Райо Валекано - Алавес от събота: Жирона - Овиедо 3:3 Еспаньол - Елче 1:0 Атлетик Билбао - Хетафе 0:1 Валенсия - Виляреал 0:2 понеделник: Бетис - Атлетико Мадрид от петък: Реал Сосиедад - Севиля 2:1 Реал Мадрид води в класирането с 27 точки и пет повече от Барселона. Виляреал е на трето място с 20 точки, пред Еспаньол с 18, Атлетико Мадрид и Бетис с по 16, Елче, Атлетик Билбао и Хетафе с по 14 точки и други.