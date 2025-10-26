Горивата може да поскъпнат временно, каза в Сливен лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев

Възможно е поскъпване на горивата за месец-два при пренареждането на пазарите. Това каза пред журналисти в Сливен председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

Според него България е изправена пред риск за непрекъснатостта на доставките на горива, ако казусът с „Лукойл“ не бъде решен до 21 ноември. По думите му санкциите срещу „Роснефт“ и „Лукойл“ вече са довели до поскъпване на петрола на световните пазари, което може да се отрази на горивата у нас. „При всяко такова голямо разместване на пазарите има поне за месец-два повишение, докато се наместят нещата“, коментира той. По-притеснителното според Василев е, че в България трябва да се гарантира реалната наличност на горива и сигурността на доставките. В момента тече проверка на държавния резерв и складовете.

Той припомни, че през 2023 г., при подобни сътресения, са били подготвени договори за алтернативни доставки без руски петрол. „Държавата трябва да има план. Най-голямата складова база е на „Лукойл“ – това е най-сериозният риск. Ако не се случи продажба на неруски собственик, може да се стигне до проблеми със захранването“, подчерта Василев. Той посочи като позитив, че пристанището вече е държавно и може да обслужва доставчици, които не са свързани с „Лукойл“.

Лидерът на ПП коментира още теми от икономическия дневен ред. Според него е напълно възможно държавният бюджет за 2025 г. да остане в рамките на 3% дефицит, ако не се допуска „пълнене на касички“ чрез излишно финансиране на държавни предприятия и холдинги. Той настоя за пренасочване на средства към заплатите на младите лекари и здравните специалисти, като припомни предстоящото извънредно заседание на парламента във вторник по тази тема.

Относно въвеждането на еврото Василев бе категоричен, че „процесът е абсолютно необратим“ след решението на Европейския парламент от 8 юли, независимо от състоянието на бюджета тази и следващата година.

Лидерът на ПП потвърди, че резолюцията на АЛДЕ за политическите арести в България е била приета единодушно. Той съобщи, че е предложено да се извикат външните министри на страните от ЕС и българските посланици за разговори по темата, както и да се спрат плащания по Плана за възстановяване и устойчивост към правосъдната система, докато „не се пуснат политическите затворници“.

Василев коментира и подготвяните промени в такса „битови отпадъци“. Той предупреди, че страната е на ръба на сериозна санкционна процедура от ЕС заради забавеното прилагане на принципа „замърсителят плаща“. Според него липсата на актуален регистър на населението допълнително затруднява общините. Народният представител Татяна Султанова добави, че кметовете са отговорни за честното въвеждане на принципа, за да не бъдат противопоставяни гражданите и бизнесът.

Асен Василев бе на посещение в Сливен по покана на активисти и симпатизанти на партията по повод празника на града – Димитровден.