Николай-Томас Георгиев спечели бронз на сателитния турнир на сабя в София

Николай-Томас Георгиев спечели бронзов медал в сателитния турнир на сабя мъже в София. Надпреварата се проведе в залата на НСА "Васил Левски" и носи точки за Световната купа. На пътеките излязоха 84 фехтовачи от 21 държави. България беше представена от 24 сабльори.

Най-силно от българите се представи Николай-Томас Георгиев, който завърши на трето място. Тодор Стойчев се класира на 6 място, докато Калоян Пешев е 8-и. Сред най-добрите 32-а влязоха още Тервел Касабов (12-ти) и Виктор Филев (13-ти).

От групите излязоха 19 български представители. В първия кръг на елиминациите Мирослав Прокопиев отстъпи пред Марио Стефан от Румъния с 12:15, Максим Радев се оттегли от игра след контузия, а останалите 17 българи играха директно във втория кръг. Там Виктор Филев победи индивидуалния неутрален спортист Артур Халайдзенка с 15:7, Калоян Пешев надделя над Ноа Манеа от Румъния с 15:7, Тодор Стойчев отстрани Николай Михайлов с 15:10. Тервел Касабов победи Кристиан Маковей от Румъния с 15:8, а Николай-Томас Георгиев се наложи над Елиът Кристофър Кортес Янкосек от Еквадор с 15:9.

В третия кръг на елиминациите, гарантиращ място в топ 16, Виктор Филев победи Лоренцо Отавиани от Италия с 15:14, Калоян Пешев отстрани Андри Николайсон Матеев от Исландия с 15:10, а Тодор Стойчев се наложи над Мануел Бахамонде от Чили с 15:8. Тервел Касабов отстрани Заид Матарбех от Йордания с 15:13, Николай-Томас Георгиев победи Марсел Бронижевски от Полша с 15:11.

В двубоите за място в топ 8 Виктор Филев победи Станислав Закутний от Украйна с 15:10, Калоян Пешев - Михнеа Еначе от Румъния с 15:12, Тодор Стойчев - Михаел Ене от Румъния с 15:7, а Николай-Томас Георгиев - Тервел Касабов с 15:6.

В срещите за място на полуфиналите Калоян Пешев отстъпи пред Матей Сиду от Румъния с 9:15, Тодор Стойчев загуби от Разван Урзачи от Румъния с 12:15. Николай-Томас Георгиев победи Андрий Ягодка от Украйна с 15:13. В полуфинала Георгиев отстъпи пред Разван Урзачи от Румъния с 6:15 и спечели бронзовия медал в състезанието.