До момента има данни земетресението в Турция да е усетено в района на Южна България - в Хасково, Бургас и Пловдив

Валерия Димитрова
снимка: Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН
27.10.2025 23:00
 (БТА)

До момента има данни земетресението в Турция да е усетено в района на Южна България, в градове като Хасково, Бургас, Пловдив. Това съобщават от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН (НИГГГ-БАН) на страницата на института във Фейсбук. 

По данни на Националния сеизмологичен център към НИГГГ-БАН  в 21:48 ч. е регистрирано земетресение с магнитуд 6.2 в района на град Балъкесир, Турция.

Епицентърът е на 320 км от град Свиленград, на 360 км от град Бургас, на 370 км от град Хасково, и на 560 км от град София.

В коментарите на страницата на НИГГГ-БАН потребители на социалната мрежа съобщават, че силното земетресение в Турция е усетено и в други части на България. 

/ВД/

Към 23:19 на 27.10.2025 Новините от днес

