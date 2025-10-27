До момента има данни земетресението в Турция да е усетено в района на Южна България - в Хасково, Бургас и Пловдив

До момента има данни земетресението в Турция да е усетено в района на Южна България, в градове като Хасково, Бургас, Пловдив. Това съобщават от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН (НИГГГ-БАН) на страницата на института във Фейсбук.

По данни на Националния сеизмологичен център към НИГГГ-БАН в 21:48 ч. е регистрирано земетресение с магнитуд 6.2 в района на град Балъкесир, Турция.

Епицентърът е на 320 км от град Свиленград, на 360 км от град Бургас, на 370 км от град Хасково, и на 560 км от град София.

В коментарите на страницата на НИГГГ-БАН потребители на социалната мрежа съобщават, че силното земетресение в Турция е усетено и в други части на България.