ТАСР: Съюзът на словашките градове призова президента да наложи вето върху измененията в Закона за хазарта

Съюзът на словашките градове (ССГ) призова вчера президента Петер Пелегрини да не подписва измененията в Закона за хазарта, одобрени миналата седмица от парламента, предаде националната новинарска агенция ТАСР.

Според ССГ в настоящия си вид изменението не отразява легитимните искания на общините да запазят правото си сами да решават за присъствието на хазарт на своя територия.

„Дали да има хазартна дейност в града и селото или не трябва да се решава от онези, които знаят положението на място и ежедневно поемат последиците от присъствието му“, заяви председателят на Съюза Рихард Рибничек.

ССГ посочи, че с настоящите промени отрицателната позиция на даден град или село вече няма да бъде обвързваща в процеса на издаване на лиценз, след като държавните органи не са задължени да я спазват.

Градовете и селата отдавна предупреждават, че хазартът е чувствителна социална тема със значителни социални, здравни и свързани със сигурността ефекти върху местните жители.

ССГ смята одобрената версия на измененията за крачка назад при защитата на обществените интереси и отслабване на отговорността на местните власти. Съюзът подчерта, че решението за забраната на хазарта е основно изразяване на конституционните права на градовете и общините независимо да решават собствените си дела, както е гарантирано в Конституцията на Словашката република.

ССГ следователно призовава президента с решението си да изпрати ясен сигнал, че гласовете на градовете и общините трябва да бъдат уважавани и че отговорността за защитата на жителите от негативните последици от хазарта не трябва да се отнема от онези, които са най-близо до местните жители.

