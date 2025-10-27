Никой не може да замени знаещия журналист, каза Кирил Вълчев, който откри четвъртото издание на обучението за млади репортери

Никой не може да замени знаещия журналист, който задава въпроса си, каза генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев, който откри четвъртото издание на обучението за млади журналисти, озаглавено „Познавате ли европейските институции?“. Обучението е организирано от БТА в сътрудничество с Представителството на Европейския парламент (EП) в България.

В инициативата участват десет млади репортери от седем медии: Българската национална телевизия (БНТ), Би Ти Ви, Нова телевизия, Българското национално радио (БНР), „Евронюз България“, „Офнюз“ и БТА. От началото на програмата през 2023 г. обучение са преминали 48 участници, избрани сред над 100 кандидати, отбеляза генералният директор.

Кирил Вълчев акцентира върху ролята на журналистиката в епохата на изкуствения интелект (ИИ).

„В света на ИИ, когато можеш да го попиташ всичко и той да ти отговори на всичко, най-важното е да развиваш собствения си естествен интелект. Най-важното в журналистиката е да можеш да задаваш въпроси,“ посочи той. Той подчерта значението на познаването на контекста и критичната преценка. „Трябва да си развил своя естествен интелект, за да можеш да оцениш отговорите, които получаваш, независимо дали от човек или от изкуствен интелект,“ каза Вълчев.

Генералният директор посочи, че тазгодишното обучение ще включва и модул, посветен на използването на изкуствен интелект в журналистиката. Той очерта три основни принципа за неговото прилагане: участието на журналист и редактор във всеки етап на процеса, недопускане на манипулации със снимки, видео и аудио материали и спазване на етичните стандарти при работа с технологиите. „Винаги ще посочваме, когато е използван изкуствен интелект. Това е златно правило в журналистиката, да знаеш кой ти говори“, допълни още Вълчев.

Той подчерта, че БТА вече работи активно в девет социални мрежи, развива нови подходи за достигане до аудиторията и цели чрез тях да представя съдържанието си по достъпен и разнообразен начин. „Нашата цел е чрез социалните мрежи да стигаме до повече хора. Трябва да намерим модела, по който да използваме изкуствения интелект така, че всяка новина да достига до различни публики по най-подходящия начин“, посочи генералният директор.

В заключение Кирил Вълчев насърчи младите журналисти да бъдат любопитни, отговорни и уверени в ролята си като пазители на истината и професионалните стандарти в журналистиката.

Както съобщи БТА, в рамките на програмата участниците ще се запознаят с функционирането на институциите на Евросъюза (ЕС) с фокус върху Европейския парламент, европейските политики и тяхното прилагане в държавите членки въз основа на ценностите на ЕС.

Програмата е разделена на два модула – национален и европейски. На националния модул ще бъдат представени по-общи знания за компетенциите на европейските институции, законодателство и политики. Европейският модул ще се проведе в Брюксел през февруари 2026 г., като за него ще бъдат избрани участниците, които са изпълнили най-успешно поставените практически упражнения.

Лектори в програмата отново ще бъдат водещи преподаватели с експертен опит и познания по европейски политики и въпроси, сред които проф. Ингрид Шикова, доц. д-р Ралица Ковачева от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, доц. Иван Начев от Нов български университет, доц. Георги Лозанов, както и действащи журналисти и представители от ЕП.