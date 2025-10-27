Подробно търсене

Земетресение с магнитуд 6,1 е ударило западната част на Турция

Асен Георгиев
Разрушена при земетресение сграда в Синдирги, 11 август 2025 г. Снимка: Berkman Ulutin/Dia Photo via AP.
Анкара,  
27.10.2025 22:57
 (БТА)

Земетресение с магнитуд 6,1 е ударило град Синдирги в западната част на Турция, съобщи Турската агенция за борба с бедствията (ТАББ), цитирана от Франс прес.

Земетресението, регистрирано в 21:48 ч., е било усетено и в много други градове в западната част на страната, включително Истанбул и Измир, според същия източник, който не съобщава за жертви.

"След земетресението, което е било усетено и в съседните провинции, ТАББ и всички екипи на нашите засегнати институции незабавно са започнали работа на място", уточни турският министър на вътрешните работи Али Йерликая.

Частната турска агенция DHA разпространи снимки на поне един разрушен жилищен блок и други повредени сгради в Синдирги. През август при земетресение със същия магнитуд в района загина един човек загина и 29 души бяха ранени.

Турция е пресечена от няколко геологични разлома, които са причинили много трагедии в миналото. Югоизточната част на страната беше засегната от силно земетресение през февруари 2023 г., което отне живота на най-малко 53 000 души и опустоши Антакия, някогашната Антиохия.

/АГ/

27.10.2025 23:55

Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая съобщи, че три двуетажни сгради и един магазин са разрушени след земетресението със сила 6,1 по Рихтер в Съндъргъ, оркъг Балъкесир (Западна Турция). Сградите са били необитаеми. Няма информация за жертви, предаде турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“.

Към 00:53 на 28.10.2025 Новините от днес

