Подробно търсене

Българската общност в Саудитска Арабия е съставена от хора от високия сегмент на специалистите, каза посланикът ни в страната Любомир Попов

Специален пратеник на БТА Николай Трифонов
Българската общност в Саудитска Арабия е съставена от хора от високия сегмент на специалистите, каза посланикът ни в страната Любомир Попов
Българската общност в Саудитска Арабия е съставена от хора от високия сегмент на специалистите, каза посланикът ни в страната Любомир Попов
Президентът Румен Радев (вдясно), който е на посещение в Саудитска Арабия, се срещна с представители на българската общност в сградата на Посолството на Република България. На снимката: Посланикът на България в Саудитска Арабия Любомир Попов. Снимка: Владимир Шоков/БТА (КН)
Рияд,  
27.10.2025 20:55
 (БТА)

Българската общност в Саудитска Арабия е съставена от високия сегмент на специалистите, каза посланикът на България в Саудитска Арабия Любомир Попов на срещата на президента Румен Радев и българската общност. 

Посланикът посочи, че българската общност в Саудитска е малка, но качествена.

Това са хора от високия сегмент на специалистите - инженери, строители на метрото, айти специалисти, служители на високо ниво в банки в Саудитска Арабия и в областта на киберсигурността. Много добре са приети и са много ценени от саудитските домакини, каза още посланикът.

Държавният глава е на посещение в Саудитска Арабия за участие в международния форум "Инициатива за бъдещи инвестиции".

/СХТ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:50 на 27.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация