Българската общност в Саудитска Арабия е съставена от хора от високия сегмент на специалистите, каза посланикът ни в страната Любомир Попов

Българската общност в Саудитска Арабия е съставена от високия сегмент на специалистите, каза посланикът на България в Саудитска Арабия Любомир Попов на срещата на президента Румен Радев и българската общност.
Посланикът посочи, че българската общност в Саудитска е малка, но качествена.
Това са хора от високия сегмент на специалистите - инженери, строители на метрото, айти специалисти, служители на високо ниво в банки в Саудитска Арабия и в областта на киберсигурността. Много добре са приети и са много ценени от саудитските домакини, каза още посланикът.
Държавният глава е на посещение в Саудитска Арабия за участие в международния форум "Инициатива за бъдещи инвестиции".
