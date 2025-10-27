Подробно търсене

Григор Димитров: "Не знаех какво да очаквам, хубаво е, че се върнах"

Мирослав Димитров
AP Photo/Joanna Chan
Париж,  
27.10.2025 22:25
 (БТА)

Григор Димитров изрази задоволство след победата над Джовани Мпечи Перикар със 7:6(5), 6=1 в първия кръг на турнира от сериите “Мастърс” в Париж. Най-добрият български тенисист се завърна на корта след близо 4-месечно отсъствие заради контузия.

"Исках да дам всичко от себе си при завръщането си на корта, винаги е голям стрес, особено след толкова месеци извън игра. Трудно е срещу такъв съперник. Трябва да си внимателен и концентриран през цялото време, независимо колко голям опит имаш. Доволен съм от победата, гледам мач за мач. Не знаех какво да очаквам от този мач, опитвам се да гледам моята игра, да контролирам това, което зависи от мен, да разчитам играта си, да изиграя своите удари. 

Залата се е променила, всички играчи го оценяват. Публиката е страхотна, усещам енергията. Хората тук обичат тениса. Хубаво е, че се върнах", коментира Григор Димитров в интервюто на корта след победата над Перикар.

 

/МД/

Към 23:22 на 27.10.2025 Новините от днес

