Григор Димитров се отказа от мача си с Даниил Медведев на турнира "Мастърс" в Париж

Георги Крумов
Григор Димитров / AP Photo/Joanna Chan
Париж,  
29.10.2025 14:51
 (БТА)

Първата ракета на България Григор Димитров приключи участието си на тенис турнира от сериите "Мастърс 1000" в Париж.

34-годишният Димитров няма да излезе на корта за двубоя си с руснака Даниил Медведев, който трябваше да се проведе този следобед, съобщиха организаторите на надпреварата.

Турнирът в Париж представляваше завръщане за българина на корта. Той не бе играл от юли месец насам, когато скъса гръден мускул в мача си с Яник Синер на "Уимбълдън".

В първия кръг в надпреварата на сингъл в понеделник Димитров елиминира французина Джовани Мпечи-Перикар, с което си осигури мача с Медведев.

Във вторник българинът, заедно с французина Никола Маю, загуби в турнира на двойки от Едуар Роже-Васлен и Юго Нис.

/ГК/

