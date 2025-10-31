Подробно търсене

Христо Бонински
Яник Синер се класира за полуфиналите на турнира "Мастърс" в Париж, Александър Бублик и Феликс Оже-Алиасим са другите в Топ 4
Яник Синер, снимка: AP Photo/Christophe Ena)
Париж,  
31.10.2025 19:36 | ОБНОВЕНА 31.10.2025 21:27
 (БТА)

Световният номер 2 в тениса Яник Синер стигна без проблем до пофунилати на тенис турнира от сериите "Мастърс" в Париж с награден фонд 6 128 940 евро. Италианецът победи американеца Бен Шелтън с 6:3, 6:3 за час и десет минути на корта. 

Синер направи два пробива в първия сет за успеха, а във втория загуби един от геймовете на свой сервис, но взе два на съперника, което бе достатъчно за крайния успех. Италианецът направи по-малко асове - 4 срещу 7 за Шелтън, но бе по-добър във всички останали компоненти. Синер направи 14 печеливши удара срещу 4 за американеца, направи по-малко непредизвикани грешки и бе много по-добър на ретур. Така италианецът чака в полуфинала победителя от двубоя между миналогодишния победител Александър Зверев от Германия и руснака Даниил Медведев.

Преди това Александър Бублик от Казахстан и канадецът Феликс Оже-Алиасим станаха първите полуфиналисти.

Бублик направи обрат срещу най-добрия австралийски тенисист Алекс Де Минор след 6:7 (5), 6:4, 7:5 в мач, продължил почти два часа и половина. В първия сет нямаше пробиви, като двамата стигнаха до тайбрек, в който Де Минор стигна до сетбол при 6:5 и взе сервиса на съперника, за да поведе.

Във втората част Бублик направи пробив още в третия гейм за 2:1, затвърди го при 3:1 и поддържаше разликата до края, за да изравни резултата.

Третият сет отново отиваше към тайбрек, но в края Бублик направи пробив за 6:5 след двойна грешка на Де Минор. След това казахът спечели сервиса си и се класира за финалното каре.

Утре Александър Бублик ще спори за място във финала срещу Оже-Алиасим, който по-рано през деня надигра сензацията от Монако Валентен Вашро с 6:2, 6:2. Монегаскът бе спечелил изненадващо титлата на "Мастърса" в Шанхай и имаше десет поредни победи на турнири от такъв ранг, преди да отстъпи пред канадеца.

За Оже-Алиасим има двоен залог, тъй като евентуална победа на полуфинала срещу Бублик ще му позволи за спечели последното осмо място за финалния турнир на АТП в Торино, като по този начин ще измести италианеца Лоренцо Музети.

Мачът между двамата продължи час и 20 минути, както Оже-Алиасим направи по два пробива и в двата сета за комфортния успех.

Очаква се Вашро да стигне до 30-о място в ранглистата на АТП от новата седмица, като той трябва да завърши сезона си на турнира в Мец АТП250 от 2 до 8 ноември.

/ХБ/

