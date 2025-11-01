Яник Синер даде само гейм на Александър Зверев на полуфинала на "Мастърс" в Париж, Феликс Оже-Алиасим си осигури място за финалите на АТП

Световният номер 2 Янис Синер и канадецът Феликс Оже-Алиасим ще спорят за титлата на тенис турнира от сериите "Мастърс" в Париж - последен за сезона от този ранг, с награден фонд повече от 6 милиона евро.

Синер не остави никакви шансове на Александър Зверев в полуфинала, като го победи с 6:0, 6:1 за час на корта.

В първите два гейма германецът спечели само четири разигравания общо. След това оказа по-голяма съпротива на свой сервис, но отново загуби, а след тове записа тъжно 0:6 на старта.

Зверев спечели първия гейм на втория сет, но следващите шест отново бяха за италианеца, чието преимущество бе огромно. Той направи общо 6 пробива от 7 възможности.

Феликс Оже-Алиасим се наложи над Александър Бублик от Казахстан със 7:6 (3), 6:4 в другия полуфинал. По този начин той си осигури място ва финалния турнир на АТП в Торино, като измести италианеца Лоренцо Музети от първите 8.

"Щастлив съм, Финал на Мастърс звучи добре. Не играеш подобни мачове всяка седмица. Да се надяваме, че ще мога да спечеля титлата", коментира полуфиналистът от Откритото първенство на САЩ след успеха.

"Имам голяма увереност, знам какво мога да направя срещу най-добрите играчи в света, но може да се направи още. Днес наистина играх добре", добави Оже-Алиасим.

В първия сет двамата сервираха отлично, като се стигна до тайбрек, в който канадецът направи мини пробив за 4:2 и след това спечели частта.

Във втория сет Бублик поведе с пробив, но Оже-Алиасим веднага направи рибрейк за разочарование на Бублик, който в яда си счупи ракетата си. Казахът отново взе сериозен аванс при 4:1, но следващите пет гейма бяха за съперника му, който завърши мача за час и 36 минути.

Оже-Алиасим завърши с впечатляващите 31 печеливши удара, което бе повече от два пъти поведе от опонента си. Това бе негов десети полуфинал за годината, като вече има баланс от 4:2 срещу Бублик. Той ще търси своята четвърта титла за годината след Брюксел, Монпелие и Аделаида.