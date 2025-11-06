Подробно търсене

Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова
Снимка: БТА/Архив
Лясковец,  
06.11.2025 19:28
 (БТА)

Работник е загинал по време на отстраняване на ВиК авария в Лясковец. Окръжната прокуратура във Велико Търново е образувала следствено дело по Наказателния кодекс за смърт, причинена при трудова злополука, каза за БТА Илиан Благоев, говорител на прокуратурата.

Смъртта е настъпила по време на изкопни дейности, когато работникът е бил затрупан от земна маса. Продължават неотложните следствени и процесуални действия от страна на разследващите органи.

 

 

/БИ/

