Синдикатът на държавните служители в Босна и Херцеговина обяви протест на 27 ноември; политиците не са добре дошли, каза организаторът

Независимият синдикат на държавните служители в Босна и Херцеговина обяви протест на 27 ноември в Сараево, като подчерта, че не желае присъствието на политици, предаде босненската национална телевизия БХРТ.

Председателят на синдиката Раденко Миркович заяви, че политиците няма да бъдат добре дошли на протеста. Миркович подчерта, че синдикатите настояват за незабавно приемане на бюджета на институциите за 2024 и 2025 г., изплащане на еднократна помощ и прилагане на тазгодишния бюджет от 1 януари следващата година.

„Призовавам всички служители в институциите на Босна и Херцеговина и гражданите да се присъединят към нас в мирни, демократични протести“, заяви Миркович пред журналисти в Сараево, добавяйки, че протестът ще започне в 12:05 ч.

По думите му всички синдикати, регистрирани в институциите на страната, са провели съвместна среща и са потвърдили участието си в акцията.

Министерският съвет на Босна и Херцеговина одобри на 4 ноември нов текст на законопроекта за бюджета на държавните институции и международните задължения за текущата година, припомня БХРТ. Документът ще бъде представен от Министерството на финансите и хазната на Президентството на страната, което трябва да го предложи на парламента за окончателно приемане.

Съгласно решението на правителството, размерът на еднократната помощ за служителите на държавните институции за 2024 г. ще бъде 1000 конвертируеми марки (около 500 евро), а за 2025 г. – не по-малко от 200 конвертируеми марки.