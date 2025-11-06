ТПС: "Парадоксът на двата двигателя“ позиционира Израел в сърцето на световната полупроводникова индустрия

Израел е затвърдил ролята си на глобален център за изследвания и проектиране на полупроводници според доклад, публикуван тази седмица, предава израелската новинарска агенция ТПС.

Проучването, което разглежда повече от 250 компании, подчертава двойната роля на иновациите – мултинационалните научноизследователски и развойни центрове, работещи заедно с местни стартиращи компании в това, което проучването, публикувано от неправителствената организация "Стартъп Нейшън Сентрал“ (Startup Nation Central), нарича "Парадоксът на двата двигателя“.

"Екосистемата за полупроводници на Израел работи с два двигателя, които се подсилват взаимно“, обясни Ави Хасон, главен изпълнителен директор на „Стартъп Нейшън Сентрал“ (СНС), пред ТПС. "Мултинационалните компании проектират стратегически силиций тук и обучават водещи инженери, докато стартиращите компании превръщат този опит в интелектуална собственост, решавайки най-трудните предизвикателства в света, свързани с високите технологии. Този двоен модел е причината Израел да играе ключова роля в захранването на изкуствения интелект, облачната инфраструктура и глобалните компютърни системи. Предизвикателството сега е тази техническа сила да се превърне в компании, които могат да се мащабират в световен мащаб и да издържат десетилетия, вместо да бъдат продадени рано“.

СНС е организация с нестопанска цел, базирана в Тел Авив, която насърчава израелските стартиращи компании и иновации.

Докладът установи, че за всеки 5 долара, инвестирани в американски стартиращи компании за полупроводници, 1 долар се инвестира в израелски компании – съотношение 1:5, далеч над средното ниво от 1:15 за общите потоци от рисков капитал между двете страни. Израел вече е домакин на над 250 активни фирми за полупроводници, които наемат приблизително 45 000 души – около 9% от технологичната работна сила в страната.

"Инвеститорите се доверяват повече на израелската дълбочина, отколкото на мащаба. Чиповете, проектирани тук, захранват системи с изкуствен интелект, мрежова инфраструктура и критични производствени инструменти, всички области, където прецизността е по-важна от обема“, обясни Хасон. „Израелските кръгове на финансиране са по-големи, защото работата е сложна, скъпа и защитима. Постоянният обмен на таланти между "Интел“, "Енвидиа“, "Амазон“ и стартиращи компании засилва доверието и създава поколение, което знае как да изгради ценна интелектуална собственост“.

Проучването установи също, че макар секторът да е нараснал с 16% през последното десетилетие, той навлиза в по-зряла, финансово интензивна фаза, преминавайки от бързо разпространение на стартиращи компании към по-големи, дългосрочни начинания. Тази промяна се отразява в тенденциите във финансирането: след рекордните 1,2 милиарда долара, набрани през 2021 г., годишните частни инвестиции се стабилизираха на 400–500 милиона долара. Средните кръгове на финансиране достигнаха 35 милиона долара, два до четири пъти повече от средното за страната ниво в технологичния сектор, подкрепени от големи сделки като кръга от 170 милиона долара на "Куантум Машинс“ (Quantum Machines) и финансирането от 75 милиона долара на "Ретим“ (Retym).

Интеграция с глобални технологични гиганти

Докладът също така подчертава дълбоката интеграция на Израел в световната верига за доставки на полупроводници. Големи придобивания – покупката на "Мобилай“ (Mobileye) от Intel за 15,3 милиарда долара, придобиването на "Меланокс“ Mellanox от "Енвидиа“ за 6,9 милиарда долара и придобиването на "Орботех“ (Orbotech) от "Кей Ел Ей“ (KLA) за 3,4 милиарда долара – са внедрили израелската технология директно в мултинационалните производствени процеси. Големи работодатели като "Интел“ с 9300 местни служители и „Енвидиа“ с 5500 илюстрират мащаба на мултинационалните операции, базирани в Израел. За разлика от софтуерния сектор на Израел, дейността в областта на полупроводниците е географски разпръсната, което подкрепя регионалния растеж и разнообразието на работната сила.

СНС подчертава, че макар този двоен модел да носи сериозни предимства, той създава и предизвикателства за местните стартиращи компании. Хасон обясни, че без структурни промени Израел рискува да остане "център за научноизследователската и развойна дейност без индустриална независимост“.

"Идеите ще се появяват тук, но собствеността и дългосрочната стойност ще се насочва към чужбина“, предупреди Хасон. "За да остане суверен в свят, в който чиповете определят стратегията и сигурността, Израел трябва да изгради компании, които се разрастват в световен мащаб, да придобива други и да запази контрола върху технологиите, които оформят бъдещето му. Това не е просто икономически въпрос; това е стратегически императив“.

Докладът също така предупреждава, че изтичането на таланти и високите оперативни разходи могат да подкопаят независимостта на Израел в областта на полупроводниците.

"Ако много от водещите израелски архитекти и инженери на чипове са обвързани с мултинационални центрове за научноизследователска и развойна дейност, това ще ги ограничи в основаването или присъединяването им към местни стартиращи компании“, обясни Хасон. Той призова за устойчиви инвестиции в университетски изследвания и по-силно сътрудничество между академичните среди и индустрията, за да се запази конкурентното предимство на Израел.

"Без тези инвестиции рискуваме да загубим следващото поколение новатори, които ще задвижват световните пробиви в областта на полупроводниците“, каза той.

Докладът "Светът на полупроводниците: 2025“ включва интерактивна карта, която сегментира иновациите на Израел по цялата верига за създаване на стойност в областта на чиповете, от материали и логически интегрални схеми до технологии за взаимосвързване, мрежи и сензори. СНС заяви, че картата е предназначена да помогне на международните инвеститори, корпорации и правителства да идентифицират партньори, цели за придобиване и възможности за използване на напредналата полупроводникова екосистема на Израел.

"Дори когато глобалните вериги за доставки се променят, Израел остава надежден източник на високоефективни полупроводникови иновации“, каза Хасон. "Предизвикателството за следващото десетилетие е превръщането на тези иновации в компании, които не само оцеляват, но и водят в световен мащаб“, завърши той.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТПС)