Саудитска Арабия заяви, че примирието в Судан трябва да продължи три месеца

Николай Джамбазов
Министърът на външните работи на Саудитска Арабия принц Файсал бин Фархан. Снимка: AP/Ghaith Alsayed
Риад,  
06.11.2025 19:09
 (БТА)

Предложението на посредниците във войната в Судан предвижда тримесечно примирие, заяви висш служител на правителството на Саудитска Арабия, цитиран от Франс прес. 

Групата на посредниците във войната в Судан, която включва също САЩ, Египет, ОАЕ и Саудитска Арабия, предложи спиране на боевете на цялата територия на Судан по хуманитарни съображения, поясни правителственият служител, като уточни, че през този период ще бъдат положени усилия за провеждането на обща среща на двете воюващи страни за започването на преговори за постоянен мирен договор. 

Паравоенната групировка "Сили за бърза подкрепа" обяви днес съгласието си за сключване на примирие, след като то беше отхвърлено от ръководителите на правителствената суданска армия.

