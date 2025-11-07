Експлозии бяха чути близо до суданската столица Хартум, съобщиха очевидци

Експлозии отекнаха близо до суданската столица Хартум, контролирана от суданската армия, съобщиха очевидци пред Франс прес ден след обявяването от паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП) на споразумение за хуманитарно прекратяване на огъня.

Жители на съседния град Омдурман казаха, че взривовете избухнали в близост до военна база и електроцентрала, което е причинило прекъсвания в електроснабдяването. Други очевидци в Атбара, 300 километра по на север, заявиха, че са видели дронове, които са били атакувани от противовъздушната отбрана.

След превземането на град Фашер в западната част на Судан на 26 октомври, паравоенните СБП изглежда насочват офанзивата си към района на Кордофан в централната част на страната и Хартум, пò на изток.

Столицата е относително спокойна, откакто армията възвърна контрола си над нея през март, но атаките с дронове, предприемани от СБП срещу военни и граждански обекти продължават.

Жител на Омдурман разказа пред АФП, при условие да остане анонимен от страх за безопасността си, че е бил "събуден около 2 часа през нощта от шума на противовъздушната отбрана, последван от експлозии близо до военната база "Уади Сайидна".

Друг жител от северозападната част на града каза, че е "чул дрон в небето около 4 часа през нощта, след което отекнала експлозия" в близост до електроцентрала, в резултат на която е причинено прекъсване на електроснабдяването.

В Атбара, град в северната част на страната, контролиран от армията, един от жителите заяви, че няколко дрона „са се появили над града малко след 3 часа сутринта“.

"Противовъздушната отбрана ги свали, но чух експлозии в източната част на града", каза този очевидец, който също отказа да съобщи името си.

"Видях 10 дрона над града и противовъздушната отбрана ги сваляше един по един", каза друг жител на Атбара, който също е видял "пожари в източната част на града".

Засега няма информация за жертви. Нито армията, нито СБП не са коментирали тези атаки.

Паравоенните сили, които от април 2023 г. воюват срещу суданската армия, обявиха вчера, че приемат предложението за хуманитарно прекратяване на огъня, представено от посредниците – Саудитска Арабия, САЩ, Египет и Обединените арабски емирства (ОАЕ), посочва АФП.