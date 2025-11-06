Подробно търсене

Ники Станоев стартира късно шоу на сцена, снимка – "Голям праз“
Ники Станоев стартира късно шоу на сцена, наречено – "Голям праз“. Първото издание – на 14 декември в Joy Station, ще носи празничен заряд, но в типичния стил на екипа – повече сарказъм, по-малко сантимент, коментират инициаторите. 

Публиката ще види популярни лица от телевизионния ефир, музикалната сцена, киното, театъра и дори спортното игрище, вплетени в забавна равносметка на изминалата година: "На сцената няма да липсват провокации, импровизации и моменти, които никой не би пуснал в ефир. Шоуто се ражда с помощта на доказан творчески екип и опита на Теньо Гогов – един от най-разпознаваемите и уважавани сценаристи у нас, чийто подпис стои под десетки успешни комедийни проекти“.

Идеята зад формата е смела и ясна – свобода на сцената, актуални теми и неподправени реакции, "Голям праз“ е антиподът на телевизионния екран – истинска, жива комедия, която се случва тук и сега, допълват от шоуто.

До Ники Станоев на сцената застава DJ Cass – не само в ролята на диджей, а и като негов ководещ. Той идва от дивия северозапад, тя – от жълтите павета, а словесните двубои между тях са неизбежни, отбелязват от екипа. Допълват, че стартът на "Голям праз“ е в София, но това е само началото, защото веднага след настъпването на новата 2026 г., шоуто тръгва из българските градове. Всеки месец то ще се пренася в различен град с нови гости, нови теми и различно настроение. 

