Александър Зверев продължава защитата на титлата си на турнира в Париж

Георги Крумов
Александър Зверев / снимка: AP Photo/Christophe Ena
Париж,  
31.10.2025 08:30
 (БТА)

Александър Зверев стана последният четвъртфиналист на тенис турнира от сериите "Мастърс" в Париж.

Шампионът за 2024 година продължава защитата на трофея си след успех с 6:2, 6:4 над поставения под номер 15 Алехандро Давидович Фокина.

Германецът, който е номер 3 в схемата, срещна неочаквано малко затруднения срещу испанеца, за когото това бе последен шанс да се пребори за класиране на Финалите на АТП в Торино.

Зверев реализира ранен пробив за 2:1 гейма, над който успя да надгради с още един брейк в края на първия сет и да го спечели за точно 46 минути.

В началото на втория сет двамата тенисисти си размениха по един пробив. При 3:3 гейма Зверев получи нови две възможности да вземе подаването на противника си и при втората от тях успя да го направи, което реши и срещата.

На четвъртфиналите, които са по-късно днес, олимпийският шампион от Токио ще се изправи срещу руснака Даниил Медведев.

/ГК/

Към 08:46 на 31.10.2025 Новините от днес

