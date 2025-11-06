Подробно търсене

Хиляди миньори в Югоизточна Украйна бяха изведени безопасно на повърхността след прекъсване на тока вследствие на руски атаки

Симеон Томов
Тунел от въгледобивна мина в Днепропетровска област. Снимка: АП/ Evgeniy Maloletka
Киев ,  
06.11.2025 19:23
 (БТА)
Хиляди миньори бяха спасени невредими в Югоизточна Украйна, след като електроснабдяването на осем мини беше прекъснато поради руски атаки, предаде ДПА. 

"Русия продължава енергийния си тероризъм", заяви министърката на енергетиката Свитлана Гринчук. "Най-новата атака застраши живота на хиляди миньори", подчерта тя. 

Общо 2595 миньори са били под земята по време на прекъсването на електроснабдяването и е трябвало да бъдат изведени незабавно на повърхността. Няма загинали или ранени, съобщиха властите. 

Гринчук отново обвини Русия, че иска да остави Украйна без електричество и отопление през зимата. 

Украйна се защитава от руската инвазия вече повече от три години и половина. На фона на систематичните руски удари срещу електроцентрали и съоръжения от енергийната инфраструктура, много от райони имат ток само за по няколко часа. 

