Детският радиохор празнува с радиосимфониците, Светлина Стоянова и Ина Кънчева

Детският хор на БНР продължава честването на своята 65-годишнина с концерт със Симфоничния оркестър на БНР, мецосопраното Светлина Стоянова и сопраното Ина Кънчева. Събитието е на 21 ноември в Софийската опера и балет, информират от БНР.

Допълват, че Стоянова и Кънчева са започнали певческия си път в Детския хор на БНР.

Концертът е посветен на мисията на Детския радиохор да възпитава поколения млади певци и да съхранява, развива и популяризира хоровото изкуство, казва главният му диригент Венеция Караманова. Програмата, която ще прозвучи под палката на маестро Константин Илиевски, представя тази мисия с творби от Добри Христов, Франц Шуберт, Джоакино Росини, Едвард Григ, Анатоли Лядов, Клод Дебюси и Лео Делиб.

В навечерието на 150-годишнината от рождението му, музикантите ще почетат патриарха на българската песенна традиция Добри Христов с тържествената му увертюра "Ивайло“. В чест на 170-годишнината от рождението на Анатолий Лядов ще прозвучи неговото Скерцо. Публиката ще чуе "Лунна светлина“ и кантата "Избраната девойка“ от Дебюси.

Светлина Стоянова ще изпълни неаполитанска тарантела на Росини и серенада на Шуберт. Ина Кънчева ще е солист в "Песен на Солвейг“ и "Утринно настроение“ от "Пер Гинт“ на Григ. Двете заедно ще изпълнят кантата "Избраната девойка“ и дуета от операта "Лакме“ на Делиб.

