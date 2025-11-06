Събитие под надслов "Балканска среща на културите" сложи началото на редица събития за съхраняване на културното наследство в Пещера, като в рамките на две вечери в града ще бъде поставен акцент върху преплитането на музиката, танците и кулинарията на Гърция, Турция, Сърбия и България.

Целта ни е да съхраним културното ни наследство. Град Пещера спечели проект, който е посветен на подкрепата на творческите инициативи в нашия регион. Културни оператори в този проект са трите читалища в нашата община. Днес започваме пътуване, което ще ни обедини, каза при откриването на първата празнична вечер кметът на община Пещера Йордан Младенов.

"Балканска среща на културите" е част от събитията на Община Пещера за съхраняване на местните традиции, популяризиране на културното наследство и за подкрепа на творческите инициативи в региона и се осъществява след спечелен проект пред Национален фонд "Култура".

На 15 ноември, на фона на крепостта "Перистера", ще прозвучи класическа музика, а на 29 ноември ще се представят живи традиции от село Капитан Димитриево.

Календарът на събитията предвижда през месец декември с различни прояви да бъдат посрещнати коледните празници. Инициативата продължава и през 2026 година с театралния фестивал "Дионисиеви дни в Пещера". В края на януари за публиката са подготвени три дни с премиерни спектакли, създадени от независими трупи и актьори от България и Европа. През февруари жителите и гостите на родопската община ще могат да присъстват на фестивала "Среди зима на мегдана" в с. Радилово и на маскарадните игри "Танцът на традицията".